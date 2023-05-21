王绍绍

机器人拿着毛笔写书法；5G机器人咖啡师为观众现场调制咖啡；智能导航系统帮助医生远程完成神经外科微创手术；戴上VR头盔，就能漫游千里之外的工厂生产线，生产进度和数据实时呈现眼前……在2023第七届世界智能大会上，各种各样的人工智能产品琳琅满目，智慧交通、智慧医疗、智慧工厂等领域的发展日新月异。

多位与会嘉宾表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是全球科技竞争的制高点，正在深刻改变着人们的生产、生活、学习方式。其发展日益融入经济发展各个领域，成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要力量，为经济高质量发展提供有力支撑。

人工智能加速赋能千行百业

人工智能与一、二、三产业融合成效初显，渗透率不断提升。与会专家表示，人工智能等新一代信息技术正在从医疗、交通、制造等先导产业领域向旅游业、农业等领域拓展，助力财税、金融、科技等领域改革，促进开放平台智慧化改造，让各个领域的智能化水平得以提升。

“未来，数字化的发展进程将会与大模型推动下的智能化趋势不断结合，人工智能的进步也将带来巨大的发展机遇。大模型把从前难以直接使用的大数据进行加工，可以赋能千行百业。”360集团创始人周鸿祎表示，大模型的出现，反映出人工智能正向更加智能和通用化方向发展的趋势，通用人工智能把知识进行重新编码和存储，对社会发展将产生深远影响。

近年来，人工智能赋能智慧城市建设成效突显。华为技术有限公司天津总经理曹克乾表示，华为依托5G及车路云协同技术，助力天津港构建全球首个智能水平运输系统，打造了全球首个“全物联网”码头。下一步将加深落实建造新一代的人工智能基础设施，面向各个行业提供算力服务，同时也打造行业的创新孵化平台，促进人才、知识、技术、资本等创新要素结合。

未来，人工智能大模型将助力提升政务服务体系。周鸿祎预测，将来我国每个城市、每个政务部门都将拥有专有大模型，不仅能提供决策支持，还能成为办公的强大助手。

算力网络引擎作用凸显

提升大数据算力水平，打造算力网络是人工智能产业加速发展的前提与保障。“算力是信息社会的基础，是数字经济的大动脉。”中国工程院院士沈昌祥表示，数字化时代，数据成为产业资料，算力即数字经济计算能力成为新型生产力，迎来新的产业革命。

“我们应该打造安全可信算力网络新生态，加大投入重点网络安全技术产业核心项目，开发网络安全技术及相关产品，建立网络安全技术保障体系。”沈昌祥指出，面向算力网络未来，各方应共同构建算力网络技术体系，加快算力网络产业成熟，推动算力网络生态繁荣。

中国联通董事长刘烈宏表示，当前，数字经济与实体经济深度融合，应当抓住数字经济的科技型企业转型的机遇，人工智能带来的算力需求呈现爆炸式的增长，为运营商打开了产业发展的新空间。

如何实现“联接、感知、计算、智能”能力的云上聚合、打造数字化网络化智能化关键引擎？“要以云聚智，推进算网创新，丰富面向人工智能的算力供给。”刘烈宏介绍，中国联通全面升级云服务，持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增。

伦理规范治理成重要命题

在推动人机协同、跨界融合、增强人类福祉的同时，伦理治理已成为人工智能领域的重要命题。人工智能加速变革，与其相关的伦理规范、风险框架以及治理理念和模式的探索被广泛关注，营造创新生态、重视防范风险，正在成为我国人工智能发展的共识。

与会专家表示，人工智能的快速发展、重大突破和广泛应用，充分表明人类本身在人工智能等新技术发展中的主导地位和不可替代性，以及掌握科技创新相关知识和能力的重要性，相关部门将高度重视人工智能发展，引导其规范发展。

相关部门近期就《生成式人工智能服务管理方法》公开征求意见，与会专家认为，这体现了我国按照鼓励创新的原则对新技术、新产业、新业态、新模式实行包容性的审慎监管，从权益保护、数据治理、内容治理等多个维度进行综合治理，以实现人工智能产业的健康发展。

中国科学院人工智能伦理与治理研究中心主任曾毅指出，推进人工智能伦理治理，要继续促进人工智能科技伦理治理方面的对话、交流与合作，不断完善人工智能伦理治理规则，兼顾行业创新的同时促进人工智能健康发展。要深化人工智能伦理国际交流，积极参与科技伦理治理国际规则制定，引导人工智能科技伦理与标准规范的发展方向。

“要进一步推动科技伦理、规范、标准和技术的融合，为智能体构建与科技向善的人类共同理念相契合的学习、理解和行为模式，以及更具安全性、可靠性、有效性的行为边界，让智能体系能理解并践行人类社会的共同价值观念。”与会专家说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)

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