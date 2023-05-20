人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛今日在北京开幕。论坛发布了以“助力中国式现代化的中国特色金融之路”为主题的《2023中国金融政策报告》（以下简称《报告》），对我国去年以来金融部门的政策实践经验进行总结回顾，并对未来的金融形势及发展进行展望。

国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰。主办方供图

国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰代表课题组介绍了《报告》的主要内容。他认为，助力中国式现代化的中国特色金融之路包括四方面内容：统筹好金融与经济的关系，金融业始终要把为实体经济服务作为各项工作的出发点和落脚点；统筹好金融需求和供给平衡，在满足市场有效金融需求的同时，着力推进金融供给侧结构性改革，促进经济高质量发展；统筹好开放和稳定的关系，以高水平制度型金融开放促进贸易投资便利化，稳外贸、稳外资、稳外汇，并最终稳经济；统筹好发展和安全的关系，强化底线思维，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，维护国家政治经济安全。

《报告》指出，2022年我国金融业服务实体经济发展取得新进展，建设现代中央银行制度，央行去年通过降准降息差别化信贷政策等一系列政策工具，引导金融行业支持实体经济发展，利用创新型货币政策工具发挥精准滴灌的独特优势。深化金融供给侧结构性改革，银行信贷、债券市场、股票市场、风险投资等全方位、多层次金融体系更加健全，打造金融高水平制度型对外开放，坚持在将制度型开放向纵深推进，现代金融监管体系进一步加强和完善，2022年相关部门出台了多部重要的法规规划文件，金融法律制度不断完善。

“从国内经济形势来看，短期我国经济复苏面临一些挑战，但我国经济高质量发展具备有利条件。”丁志杰认为，我国超大规模市场经济体系具备很强的韧性，党的十八大以来，我国经济稳步发展的同时经济结构不断优化，2022年制造业增加值占全球比重近30%。我国稳健的货币政策和宏观调控有较强的自主性。我国国际收支平衡和外汇产业运行具备较强的稳定性，人民币汇率双向波动弹性增强。

针对新形势新挑战，《报告》提出，构建有中国特色的宏观调控体系，中央银行要协调好物价稳定、就业稳定和金融稳定的关系，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来。加强和完善有中国特色的现代金融监管体系，在信息高度发达的当代，危机传导速度加快，监管部门需要提升信息处理和反应速率，根据实时数据识别风险。健全资本市场功能，股票发行注册制改革全面落地是我国资本市场改革发展又一个里程碑，需要遵循市场化、法制化、国际化的原则进一步深化金融供给侧结构性改革。加快金融科技赋能，鼓励金融机构数字化转型，平衡创新与管控风险，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面买入“积厚成势”新阶段。完善绿色金融体系，做好绿色金融与转型金融有效衔接。扩大高水平金融开放，进一步提高我国外汇和金融市场开放和准入程度，支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则，有序推进人民币国际化。

(责编：杨曦、高雷)

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