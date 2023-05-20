黄盛

上市公司参与设立产业基金，并不少见。但对于白酒企业茅台来说，最近宣布参与设立两支产业基金后，引起了社会各界广泛关注。

据悉，贵州茅台于日前发布《关于出资参与设立产业发展基金的公告》表示，为了提升资金收益率，为全体股东创造价值，公司拟出资参与设立两只产业发展基金，分别是茅台招华（贵州）产业发展基金（有限合伙）（以下简称“茅台招华基金”）和茅台金石（贵州）产业发展基金（有限合伙）（以下简称“茅台金石基金”）。

在解析产业基金的设立时，贵州茅台董事长丁雄军在5月19日贵州茅台举行的2022年度及2023年第一季度业绩说明会上提到价值创造、合法合规、可行性、稳健性、市场化五个原则。即包括借助专业投资机构优势，提升资金收益率，为全体股东创造价值。

“这是公司第一次尝试出资成立基金，稳健性体现在我们对合作伙伴的选择十分谨慎，基金管理人在管理规模、项目储备、项目退出等方面属于国内领先；同时公司降低首次实缴比例——规模约100亿元，首期出资仅40亿元。且设立两支基金，也是充分相信管理人前提下分散风险。此外，茅台旗下的私募股权投资公司也参与进来，通过专业和市场化方式保证基金投资稳健。”丁雄军说。

“公司的管理层关注基金投资效果和潜在风险。为此，我们进行了周密的方案设计，保证基金各参与方行动目标利益一致。”丁雄军特别提及，茅台产业基金的运作离不开股东的支持，欢迎各位股东投资者为基金推荐优质项目，实现资源共享。

据介绍，茅台招华基金和茅台金石基金的首期出资均为20亿元，总共认缴出资不超过100亿元，基金实缴按照40%、30%、30%的比例分三期缴款到账。在可用资金充裕的前提下，茅台产业基金采取分期实缴，同时对投资进度进行充分把控。两只基金的管理费率、收益分配和投资决策机制等采取市场化基金运行模式，投资期为5年，退出期为5年，经执行事务合伙人同意可延期1年。其中，与茅台此次携手的招商资本背靠招商局集团，金石投资则属于中信集团，均为我国知名资产管理机构。

有业内人士认为，此次茅台与两家中国私募股权投资行业领先的管理机构合作设立产业基金，主打“市场化主导、专业化运作、效益化投资”的原则，是响应中小股东诉求，通过基金提高资金收益率。产业基金的设立可能成为未来茅台资金管理的突破性尝试。

值得关注的是，贵州茅台方面表示，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前公司与各交易方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

据贵州茅台举行的2022年度及2023年第一季度业绩说明会披露，2023年一季度茅台酱香系列酒增长持续向上，营收50.1亿元，同增46.3%，其中茅台1935量增明显，线下发力万家共享店培育终端消费。2022年茅台生产了35075.39吨酱香系列酒基酒，比上年增长24.17%。与此同时，茅台也给出了年报分红计划，拟每10股派发现金红利259.11元（含税），合计拟派发现金红利达325.49亿元（含税）。待该现金分红实施，贵州茅台上市以来的累计现金分红将突破2000亿元。

(责编：杨曦、高雷)

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