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促进居住消费健康发展 《2023年居住消费趋势观察报告》今发布

2023年05月15日19:40 | 来源：人民网
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       人民网北京5月15日电 （记者许维娜）5月15日，《2023年居住消费趋势观察报告》（以下简称“报告”）正式发布。报告由人民网财经研究院、我爱我家共同编制，从行业发展现状、居住消费市场新趋势、居住消费市场服务供给展望等多视角对未来住房消费趋势特征进行了分析和研判。

报告表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。在经济发展的宏观视角下，2023年我国经济运行有望总体回升，同时战略机遇和风险挑战并存，坚持“稳字当头、稳中求进”至关重要。

促进居住消费的健康发展，是满足居民合理自住需求、扩大内需的重要内容。报告梳理发现，从社会反响看，“稳定”“有力”“信心”是各界讨论 2023年宏观经济政策的关键词。主流舆论对当前宏观经济政策表示支持与认可，并期待以更有力的举措扩大内需。

房地产业是国民经济的支柱产业，其链条长、涉及面广，在稳增长中具有重要作用。报告认为，从地产行业发展现状看，将呈现三大特点：一是宏观经济与消费市场回暖，地产行业筑底趋稳；二是购房方面刚性和改善性住房需求居多，租房方面“中等户型”需求上升，客群仍以青年为主；三是保障性租赁住房日渐增多，“租购并举”有助满足群众需求。

新时代人们对于居住需求的内涵和边界正在发生深刻变化，不只是要解决住的问题，还在如何提升生活品质上不断探索。报告认为，目前居住消费市场质量不仅取决于房子本身，也取决于配套设施、物业服务、邻里关系。

展望未来，报告认为，居住消费市场将呈现以下三大新趋势：一是居住需求多样化、个性化，经济社会发展阶段、城镇化水平与人口结构变化等因素，影响住房需求与居住消费市场结构；二是消费体验数字化、智能化，一方面看房、买卖等流程线上化，另一方面智能家居带来个性化住宅场景；三是社区功能舒适化、便利化，消费者越来越关注居住“质感”，“全龄友好”渐成共识。

促进居住消费健康发展，重点在于“健康发展”。展望居住消费市场服务供给前景，“高品质”将成为供给端优化提升的主要方向，行业标准亦将在此推动下更加完善；围绕消费者更加期待宜居的需求，地产企业也将进一步把握客群心理，推动服务提质升级提质增效，持续提升人们的居住消费体验。

点击下载《2023年居住消费趋势观察报告》全文

(责编：孙红丽、高雷)
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