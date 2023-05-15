人民网北京5月15日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油了解到，5月14日，世界最大海上液化天然气接收站——香港LNG（液化天然气）项目成功实现首船卸料和管线通气，进入试运行阶段。项目建成后将提高香港清洁能源发电比例，优化粤港澳大湾区能源结构。

LNG运输船靠泊到香港LNG接收站。周立健摄

据介绍，香港液化天然气项目是近年来香港特别行政区规模最大的海上能源基础设施建设项目，主要包括一座导管架形式的双泊位海上LNG接收站码头、一座陆地液化天然气接收站和两条海底管道。LNG运输船在码头卸料后进行储存再气化后，通过海底管道对接香港两座大型发电厂，为香港提供稳定、清洁的发电燃料。

LNG运输船正在靠泊香港LNG接收站。周立健摄

“作为项目的核心工程，香港LNG接收站码头为全球首个海上离岸式全钢结构双泊位接收站码头，可供两艘全球最大的FSRU（浮式储存再气化装置）或LNG运输船同时停泊作业。”中国海油旗下海油工程香港LNG总包项目副总经理刘志刚介绍，码头设计使用年限为50年，为常规海上液化天然气接收站2倍以上，并能经受每年490万次、每次最大2400吨的船舶靠泊撞击力。

香港LNG接收站正在进行卸料作业。周立健摄

刘志刚表示，项目自2020年开工建设以来，成功穿越龙鼓航道、港珠澳大桥以及船舶密集区等复杂海域，完成28个单体总重3.5万吨结构物的建造安装和63公里海底管道铺设，其中最大挖沟深度达8米，是常规海管挖沟深度的4倍，为我国超深挖沟作业积累了经验。

项目工程师调试接收站内部管线，保障项目后续平稳运行。李浩玮摄

“目前，我们已形成从液化到气化、从陆地到海上的全产业链液化天然气工程建设能力，并在液化天然气大型模块化、超大型储罐和接收站等工程建设领域走在了国际前列。”中国海油相关负责人表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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