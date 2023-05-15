人民网北京5月15日电 （记者许维娜）2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。记者了解到，目前国家发展改革委正在组织开展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施情况中期评估。

为提升规划评估的社会参与度，国家发展改革委已开展“十四五”规划实施情况问卷调查活动，深入了解“十四五”规划实施两年多来人民群众在社会民生领域方面的切身感受和诉求期待，以便更加精准务实做好“十四五”后半程规划实施工作。

据了解，调查问卷共设47道题，将以匿名方式进行，调查结果仅用于规划实施情况评估，可以搜索“国家发展改革委”微信公众号进行填写。

(责编：孙红丽、高雷)

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