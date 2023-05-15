人民网宁波5月15日电 （记者栗翘楚）近日，在浙江宁波梅山综保区中信港通国际物流有限公司新能源汽车专用堆场内，一批新能源汽车等待驶入集装箱，即将通过海运出口。据记者了解，宁波海关创新推出新能源汽车集装箱出口“一站式”监管模式，把海关查验、装箱等一系列流程，整合到专业的汽车场地，整体出口时效可缩短2至3天，每个集装箱可以节省成本约1000元。

一批新能源汽车等待进入集装箱。人民网记者 栗翘楚摄

中汽协最新数据显示，今年1-4月，我国汽车整车出口137万辆，同比增长89.2%。其中，新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。此前，海关总署公布的数据显示，一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池(俗称“新三样”)合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，占我国出口比重同比提升1.7个百分点，达到4.7%。

在此背景下，近年来，宁波通过导入多品牌、多品类新能源车型，推动汽车产业向新能源转型，推动新能源汽车出口呈现高增长态势。宁波海关统计，今年1-4月，宁波市新能源汽车出口超3.9万辆，货值36.2亿元，同比分别增加93.4%和88.8%。

中信港通国际物流有限公司副总经理张鹏表示：“以前新能源汽车出口，要先挪出仓库，到其他地方开展作业流程，但车辆在装卸和移动过程中可能造成质损，同时因为环节增加，成本也会相应提高。现在，专用堆场启用了‘一站式’服务，不仅车辆的安全性得到保障，质损减少，出口成本也降低了。”

与此同时，“一站式”监管模式对汽车制造企业也带来诸多好处。吉利汽车集团政府事务总监张凤莹表示：“新能源汽车和电池包在海上集装箱运输时属于危险货物，宁波海关‘一站式’监管模式实施以来，在安全性得到保障的同时，通关时间也大大降低，这对于我们来说非常受益。”

“我们围绕重点新能源汽车出口相关企业，搭建关企联络平台，开展通关便利化政策宣贯，持续推广多项畅通物流链条举措，‘提前申报-货到放行-抵港直装模式’进一步整合车辆集港、查验、放行和出运等环节，为新能源汽车出口加速度。接下来，宁波海关将继续深化汽车出口‘一站式’监管模式试点，打造新能源汽车出口集散地，为新能源汽车产业链企业开辟产业新赛道增添活力。”梅山海关物流监控一科科长何剑说。

当前，我国新能源汽车产业在市场占有率和技术层面都处于优势地位，今年一季度，我国“新三样”出口增速大幅提升佐证了其竞争力。4月25日，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，要培育汽车出口优势。

梅山海关副关长李骏表示，下一步，梅山海关将围绕重点新能源产品，引导出口企业叠加使用“提前申报”“两步申报”“汇总征税”等便利措施，利用关企联络平台及时解决企业大型成套设备、大型模具和进口汽配零部件合规进口需求，支持企业正常投产运营，帮助企业开展技术性贸易措施应对工作，整理、研判宁波新能源产品企业出口目的地市场相关技术法规、标准，保障出口新能源汽车产业链供应链循环顺畅，助力宁波打造万亿级“新能源汽车之城”。

(责编：孙红丽、高雷)

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