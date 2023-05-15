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第六届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会在宁波举行

2023年05月15日18:17 | 来源：人民网
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人民网宁波5月15日电 （记者栗翘楚）5月15日，第六届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会在宁波举行。本次对话会以“构建中东欧国家商品输华‘绿色通道’”为主题，围绕推动中东欧国家农食产品准入、促进货物通关便利，扩大中东欧商品对华出口等主要内容开展关、企、学三方交流对话，以海关检验检疫国际合作促进中国—中东欧经贸健康发展，切实推进高水平对外开放。来自中国海关总署、浙江省及宁波市政府，13个中东欧国家海关和检验检疫主管部门、驻华使馆的代表，以及中国—中东欧国家商界、学界的嘉宾共160余人出席对话会。

中国海关总署副署长王令浚在对话会主旨发言中表示，本次对话会是党的二十大之后中国海关举办的首次线下国际会议，将充分展现中国海关推进高水平对外开放，推动各方共享中国大市场机遇、共享制度性开放机遇、共享深化国际合作机遇的坚定决心。中国海关将积极推动与中东欧国家海关开展“智慧海关、智能边境、智享联通”的通关便利化合作，加快中东欧农食产品输华准入进程，促进国际供应链稳定通畅，推动疫情后全球经贸的复苏和发展。

对话会上，海关总署代表重点介绍了中国海关针对中东欧国家打造的“中东欧商品输华绿色通道”具体举措，包括：加快进口食品生产企业注册/备案，推进优质农食产品检疫准入，支持优异动植物种质资源引进，优化进口商品检验监管要求和模式，设立进口鲜活易腐农食产品查检快速通道，提升“中国—中东欧国家海关信息中心”建设水平，上线“中东欧商品进口通关一件事”智慧应用等。

与会代表对中国海关以及中东欧国家海关、检验检疫部门在携手维护国际产业链供应链安全稳定、推动跨境贸易便利化等方面作出的努力和取得的成效表示了高度肯定，同时对中东欧国家优质农食产品进入中国市场的广阔前景充满信心。对话会间隙，王令浚副署长与塞尔维亚农业部长签署了农食产品准入文件，并与中国欧盟商会副主席举行双边会谈。

据统计，今年前四月，我国与中东欧国家经贸迎来“开门红”。最新数据显示，我国与中东欧国家进出口额合计448.7亿美元，同比增长2.8%。农食产品方面，我国与中东欧进出口农产品3.1亿美元和4.1亿美元，分别同比大幅增长43.1%和28%。

(责编：孙红丽、高雷)
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