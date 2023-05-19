人民网记者 车柯蒙 王天乐 栗翘楚

提到绿色发展，我们往往会想到种树，但你或许不知道的是，在中国，还有这样的一支“隐形种树国家队”，那就是中央企业，它们持续推动绿色低碳发展，加快构建清洁能源体系，所减少的碳排放量相当于在中国大地上“种”了一片片茂密森林。

国务院国资委数据显示，2012到2021年，中央企业万元产值综合能耗下降约33%，二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量下降都超过50%。当前，央企如何聚焦产业转型，释放绿色发展潜力？近日，《记者去哪儿》栏目走进雄安新区，探寻央企绿色发展新路径。

在京雄城际铁路雄安站的西南侧，雄安新区首个全地下智慧能源站就建在这里。项目占地面积2895平方米，接近于7个篮球场大小。自投入运行以来，能源站采用数字化管理，清洁供热比例达到100%，满足了高铁站片区402万平方米的供暖需求。

“项目采用燃气三联方式供冷、供热，利用余热回收系统对锅炉产生的烟气进行二次利用，与简单直接燃烧的方式相比可大幅度提高燃料的利用价值。同时，采用集成式燃烧锅炉产生的氮氧化物小于28毫克每立方米，实现绿色节能低碳。”中建安装雄安高铁站片区1号能源站项目负责人王军盛对人民网记者表示。

在雄安新区容东片区明朗北街与民俗公园路交叉口西南侧，剧村“1+5+X”城市智慧能源融合站项目依托变电站这一本体，为雄安新区建设绿色生态宜居新城提供新方案。

“所谓‘1+5+X’是指以变电站为核心，融合智能充放电、综合能源等五大核心功能，拓展数字化新基建等三大新业态，打造多站融合项目覆土空间利用发展等四大新模式。项目于2021年6月18日顺利投运，满足容东片区内7万余安置居民的生活用电需求，为建设雄安绿色生态宜居新城提供清洁电能。”国网雄安新区供电公司市场拓展中心项目负责人曲锋对人民网记者表示，加快构建新型能源体系确保能源安全，既是积极稳妥推进碳达峰碳中和的内在要求，也是深入推进能源革命、推动经济高质量发展的重要支撑。

白洋淀生态环境修复和保护是雄安新区规划建设的重大命题。自2017年以来，中国南水北调集团抓住丹江口水库洪水资源黄金窗口期，发挥洪水资源化作用，向北方地区实施生态补水。南水北调中线一期工程等多渠道生态补水使白洋淀水位稳定保持在7米左右，淀区面积从2017年的170平方公里扩大到近300平方公里，生态水位保证率达到100%，水质由2017年的劣Ⅴ类提升至Ⅲ类标准。

《“十四五”中央企业发展规划纲要》中专门部署了推进绿色低碳发展相关工作。《国有企业数字化转型行动计划》则聚焦加快实施低碳工艺革新和数字化转型等方面，强调大力推进绿色制造，构建绿色低碳智能制造体系。不仅在雄安，各地央企也在加速践行绿色发展使命，做好减碳领头人。

中国石化积极布局氢产业链发展，聚焦氢能交通和绿氢炼化两大领域，大力发展氢能一体化业务，引领氢能产业链高质量发展。今年2月份，中国石化启动内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目，据了解，该项目投产后，制氢能力达3万吨/年，可减少二氧化碳排放143万吨/年。

动物、植物、微生物如何形成三物循环，让种和养都更加绿色高效？2022年6月，中林集团在云南普洱成立中林中福（云南）林业发展有限公司，全面启动菌草综合开发利用项目。菌草技术作为新型绿色生态产业，“以草代粮”作为蛋白质饲料发展养殖业，“以草代煤”发展生物质可再生能源，“以草代木”作为再生纤维材料生产各类板材及纸浆，由此组成优质高产、绿色安全的绿色生态产业链。

作为清洁低碳能源，发展核电是可持续发展的路径之一。在浙江，三门核电二期工程全面建成后，一、二期工程总装机总量超500万千瓦，每年可提供清洁电力超过400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳3000万吨，将有力推动浙江省产业结构和能源结构调整，支撑华东电网和区域能源供应安全。

在天津，国网信通产业集团天津普迅正积极推进新型电力系统构建，当前，分布式新能源管控平台已经开始试点应用，实现分布式电源功率精准预测准确率90%及以上，台区柔性控制成功率90%及以上，数据状态覆盖率100%，运行风险预判准确率90%及以上，增量新能源规划合理率90%及以上。

业界专家认为，推进碳达峰、碳中和是推动经济社会高质量发展的内在要求，中央企业作为中国经济发展的生力军，作为实现“双碳”目标的关键主体，正坚持创新驱动，增强绿色低碳科技创新能力，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路。

(责编：孙红丽、高雷)

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