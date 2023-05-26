人民网北京5月26日电 （记者孙博洋）记者从中国质量认证中心了解到，26日，全国电器附件标准化技术委员会在深圳举行《JB/T 12148家用和类似用途带USB充电接口的插座》行业标准起草工作组会议，与会专家就“二合一快充插线板”插座产品安全、共模电压、寿命可靠性等消费者体验参数进行研讨。

据介绍，近年来，“二合一快充插线板”插座受到消费者追捧，消费者为笔记本、平板、手机以及周边设备充电同时,插线板上还带有的220V插孔解决其他设备供电，一个插线板就可以解决整个桌面上所有设备的供电需求。

“二合一快充插线板”是技术创新产品，俗称“充吧”“PD插线板”，既是PD快充又是插线板，该多功能产品使消费者桌面更加整洁，深受消费者青睐。

与会专家认为，由于把USB快充PCB板安装在电工插线板内部，长期不断电工作，220V交流电插孔和Type-C型手机直流快充接口同时使用的特点，此次研讨的标准从电性能、稳定性、噪音舒适性、零件降额裕度、环境可靠性、工艺、寿命、安规、EMC、能效等消费者体验指标定义产品质量。同时，标准应对使用器件可靠性提出更高要求，要求有更多设计余量确保产品可靠性，电解电容器寿命应不少于三年，器件余量足等。

中国质量认证中心深圳分中心代表在发言时，针对该类长期带电工作产品，对可靠性、工艺、寿命指标进行参数分析，并表示中心将积极服务快充插座行业高质量发展。

与会专家认为，此次起草的标准对产品质量性能提出了更高要求，将对产业发展起到积极作用，引领行业高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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