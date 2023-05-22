杨俊峰 徐玉洁

市民在山东省青岛市即墨区社会保险自助服务厅办理相关业务。

梁孝鹏摄（人民图片）

小小的电子社保卡，正在成为群众手边的贴心卡、便民卡，承载起大民生、幸福感。人社部推动“一网通办”“跨省通办”等便民创新服务，给人们生活带来更多便利。国家网信办日前发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，全国电子社保卡领用人数达7.15亿，各类人力资源和社会保障相关线上渠道提供服务近141亿人次，各项数字惠民服务持续发展。

“操作简单功能多”

河北省石家庄市一家药店的结账柜台前，马先生正在使用电子社保卡买药。“自从我在网上申请了电子社保卡，出门买药、坐公交车、交水电费只要拿上手机就行了。电子社保卡操作简单功能多，真是太方便啦！”说着，马先生打开手机上电子社保卡的医疗保险支付码，完成了医疗保险个人账户的付款。

如今在各类民生服务领域，电子社保卡得到广泛应用，成为群众方便快捷享受民生服务基础性载体的“心头好”。

电子社保卡功能更丰富。去年，电子社保卡已累计开通86项全国服务和1000余项属地服务，群众可通过480多个APP、小程序等渠道获取电子社保卡。

社会保障服务更利民。2022年，电子社保卡全年累计提供线上服务112.85亿人次。人们通过电子社保卡享受着个人社保权益记录单查询、社保待遇资格认证、职业资格证等证书查询、养老保险关系转移申请、个人养老金服务等诸多服务功能。

身份认证服务更多元。电子社保卡同时为国家政务服务平台和所有省级政务服务平台提供登录及身份认证服务。31个省份通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金，25个省份实现持社保卡乘坐公交，30个省份实现凭社保卡借阅图书、进博物馆与展览馆、公园入园……群众持社保卡可“一卡通享”更多相关服务。

“跨省通办”提高效率

人社部近年来着力打造更先进、更智能、更便捷、更高效的智慧人社服务，推动一网通办等便民服务创新发展，不断增强群众的满意度。

2022年，人社部共开通76项“一网通办”“跨省通办”服务，群众可通过全国人社政务服务平台、国家社保公共服务平台、掌上12333、电子社保卡等快速获取服务。去年，各类人社线上服务渠道提供服务近141亿人次，更加智慧的人社服务为市民提供了更多便利。

广东省去年5月推出了“粤省事”APP。广东省政府副秘书长、省政务服务数据管理局局长杨鹏飞介绍，粤省事APP着眼移动政务服务可持续和高质量发展，积极推动政务服务、人社服务、公安服务等“一网通办”。今年，广东省将依托APP持续打造民生服务枢纽，让群众办事更舒心。

在上海，市人社局将推动构建高效协同、便捷智慧的线上帮办模式，聚焦深化“一网通办”改革和优化营商环境的目标，进一步提升人社服务事项线上线下智能化水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

持续优化体验更好

“为什么不试试自助经办机呢？”上海市黄浦区社保中心服务大厅里，一位市民正排队等待叫号，在此调研的市社保中心主任程征东上前询问。这位市民说，先前在电脑端尝试办理就业参保登记服务，但由于种种原因未能成功，他不太愿意线上办理社保业务。在全国，还有很多人与这位市民有着类似的想法。

如今，通过APP、公众号、小程序等“互联网+人社服务”平台办理人社业务已是大势所趋，“指尖服务”建设取得明显成效的同时，一些问题也相伴而生，各类线上服务平台令人头疼，线上系统问题频出，对于老年人及文化程度不高的人员来说，全流程线上办理业务是一个不小的挑战。

近年来，人社系统聚焦群众反映强烈的堵点痛点难点，坚持问题导向，顺应群众需求，让群众办事更加透明高效、舒心顺心。

在黑龙江省，社保卡业务办理支付宝小程序去年6月上线，提供多种社保卡服务业务。在河北省，电子社保卡也再次升级，界面、服务、操作持续优化，让百姓体验越来越好。

聚焦老年人等特殊群体需求，人社系统完善传统服务，推动智能服务适老化改造，助力老年人跨越“数字鸿沟”。“老伴卧病在床十几年，我也不懂智能手机操作，每次资格认证都犯难，工作人员来家里帮我们，这种服务帮在我们心坎上！”广西壮族自治区南宁市武鸣区的卢凤兰老人高兴地说。

(责编：杨光宇、牛镛)

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