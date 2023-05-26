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全国多地扩大招商引资力度 助力经济持续恢复

2023年05月26日18:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）“栽下梧桐树，引得凤凰来。”作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资是推动经济高质量发展的关键。在当前经济逐渐趋稳向好的大环境下，为了继续加快二季度经济增长，全国各地都在抢抓新一轮发展机遇，千方百计扩大招商引资，着力引项目、出政策、提供资金支持。

“作为一座重工业城市，攀枝花最大的资源和资本就是‘家里有矿’。”5月26日上午，攀枝花市相关部门负责人在“投资四川·攀枝花市特色产业投资推介会”上对攀枝花这座城市进行了介绍，攀枝花在钒钛钢铁、风光水储、阳光康养等产业方面有“资源端”优势，攀枝花将“产业跟着资源走，招商跟着链条走”作为经济合作工作的根本遵循，不断增强特色资源对产业项目的“黏性”作用。

据了解，四川省攀枝花市是全国唯一以花命名的城市，也是一座因国家三线建设而生的城市，境内矿产、清洁能源等资源十分富集。推介会对外发布了《攀枝花市投资机遇清单》（以下简称《清单》），《清单》围绕特色优势产业“三个饭碗”，共推出对外招商引资项目110个，投资总额超千亿元。

四川攀枝花是我国招商引资的一个缩影。近期，福建、深圳、上海等地都在通过各种形式招商引资。

5月12日，福建省发布《福建省人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》，《意见》提出，2023年到2025年，福建省级重大招商活动集中签约项目总数超过300个，总投资超过8000亿元。全省新签合同外资项目8000个，合同外资金额超过3000亿元。

5月19日，上海赴西部地区招商引资，这是“投资上海·全国行”的第二站，推介会总签约额超过50亿。上海市投资促进服务中心主任王东表示，希望可以利用两地经济发展特征“补短板，做长板”，充分发挥上海平台大、产业生态健全等优势，与川渝地区新能源、电子信息等优势产业融合发展，加速催化重点产业领域协同发展。

5月25日，深圳市商务局有关负责人介绍，深圳正大力开展招商引资工作，将出台新一轮外资专项促进政策，拿出真金白银支持和鼓励外商投资，以提升外资规模、优化外资结构；修订《深圳市鼓励跨国公司设立总部型企业办法》，扩大政策辐射范围。深圳市工信局有关负责人也透露，将加强对接世界500强制造业外资企业，针对性开展招商引资工作，加大境外招商力度，争取世界500强制造业外资企业、行业领军企业及其上下游企业在深落户，进一步促进工业投资。

有专家认为，招商引资是扩投资、稳增长的有力抓手，各地在招商引资上正不断加大力度。随着项目逐步落地，地方经济持续恢复有望得到支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)
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