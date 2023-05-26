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水利部：到2035年基本形成国家水网总体格局

2023年05月26日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，水利部部长李国英表示，要加快构建国家水网是党中央作出的重大战略部署，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

国家水网是基础设施体系的重要组成，是系统解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，保障国家水安全的重要基础和支撑。5月25日，党中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，对推动构建现代化水利基础设施体系，在更高水平上保障国家水安全，支撑全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，具有十分重要的意义。

李国英介绍，《国家水网建设规划纲要》明确了国家水网总体布局和重点任务。

一是加快构建国家水网主骨架。国家水网主骨架由主网及区域网组成。其中主网是以长江、黄河、淮河、海河四大水系为基础，以南水北调东、中、西三线工程为输水大动脉，以重大水利枢纽工程为重要调蓄结点形成的流域区域防洪、供水工程体系。未来根据国家长远发展战略需要，逐步扩大主网延伸覆盖范围，与区域网互联互通，形成一体化的国家水网。

二是畅通国家水网大动脉。充分发挥长江、黄河等国家重要江河干流行洪、输水、生态等综合功能，加快完善南水北调工程总体布局，扎实推进南水北调后续工程高质量发展。

三是建设骨干输排水通道。合理布局建设一批跨流域、跨区域重大水资源配置工程和江河防洪治理骨干工程，形成南北、东西纵横交错的骨干输排水通道。

四是统筹发展和安全，从完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系3个方面，作出了国家水网建设重点工程布局。

五是明确了国家水网高质量发展要求和保障措施，确保如期完成确定的目标任务。

(责编：王仁宏、吕骞)
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