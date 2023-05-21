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记者探访首批“土地资源类”自然资源节约集约示范县（市）——

“寸土”何以生“寸金”（深阅读·推进自然资源节约集约利用）

本报记者  常  钦  白光迪
2023年05月21日07:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十大报告提出，实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用。

　　近日，自然资源部认定258个县（市）为首批自然资源节约集约示范县（市），示范期为2023至2025年。围绕土地、矿产等自然资源节约集约利用，记者走进示范县（市）一线，看各地如何通过创新资源节约实践，推动发展方式绿色转型。

　　——编  者

 

　　在有限的土地上，如何实现更高水平的利用，更高质量的发展？推动节约用地、减量用地，优化土地利用结构和布局，加大存量土地盘活利用力度，提升用地强度和效率……记者走进河北、江苏、浙江、山东等地，探访首批“土地资源类”自然资源节约集约示范县（市），看各地如何统筹土地开发和保护，提高土地节约集约利用水平，让高质量发展的绿色底色更加鲜明。

　　盘活存量——

　　让“增容量不增地”成为现实

　　江苏省张家港市锦丰镇耕余村，在占地面积114亩的扬子江新材料产业园里，装货、卸货、搬运、打磨……到处是工人忙碌的身影。3年前，这里开着一家化学制品厂，由于经营效益低，一直处于停产闲置状态。

　　为了盘活土地，耕余村、新港村等7个村（社区）组建村级经济联合体——张家港市五棵松科技有限公司，收购低效用地，拆除建筑物。自然资源和规划部门主动介入，讲解用地政策要求，指导规划设计方案编制。

　　一番努力，“零增地”迎来“大变样”——16幢生产性用房拔地而起，均为4层及以上高标准厂房。园区总建筑面积达13万平方米，容积率由改造前的0.39提升至2.03，目前，产业园厂房已投入使用。

　　张家港五棵松科技有限公司董事长、耕余村党总支书记孙晓平说，园区现引进企业16家，80%的厂房已对外出租，“还有一些企业在洽谈中，预计亩均税收将达到60万元以上，接近原地块的150倍。村级可用财力预计增加2400万元以上，有力促进了乡村振兴。”

　　“土地资源是经济社会发展的物质基础，首批自然资源节约集约示范县（市）中，土地资源类就有183个。”自然资源部自然资源开发利用司副司长刘彦介绍，今后一段时期，各行各业用地需求仍比较大，新增空间有限，存量盘活更加重要。很多市县在存量用地盘活等方面进行了探索实践，涌现出一批示范典型，对于缓解土地资源供需矛盾、促进高质量发展具有重要意义。

　　“存量盘活，让‘增容量不增地’成为现实。”刘彦介绍，近年来，自然资源部门改革土地利用计划管理方式，坚持土地要素跟着项目走，实施增量安排与存量盘活挂钩的“增存挂钩”机制，倒逼各地盘活存量建设用地，取得了明显成效。从2018年实施以来，全国消化“批而未供”、闲置土地共计2200多万亩，相当于年度新增安排计划规模的3倍多。

　　据介绍，作为自然资源节约集约示范市，张家港市将进一步完善节约集约管理制度，组织编制产业用地更新专项规划，加快完成全市产业用地调查和评价，助力企业投产达效和节约用地。到2025年末，争取全市产业用地亩均税收较2023年初提高12%以上，产业用地容积率较2023年初提高6%以上。

　　优化结构——

　　推动城镇低效用地再开发

　　为推动城镇低效用地再开发，山东省齐河县建立城镇低效用地再开发摸底调查数据库，实行动态更新管理。齐河县自然资源局局长张喜迎介绍，近年来，县里完成城镇低效用地再开发4000余亩，运用闲置厂房租赁、整片征收再开发等方式推动闲置低效用地有序退出、高效盘活。

　　在齐河经济开发区，西卡德高（山东）新材料有限公司生产车间里，工人们正在赶制一批瓷砖胶产品订单。工厂总经理魏杰说，闲置厂房经过改造，装上设备就能投入使用，减少了建设时间和前期投入。此前，得知公司面临厂房困难的问题，开发区主动牵线搭桥，推动项目以厂房租赁形式落地在园区一家企业的闲置厂房内，半年多即投产。去年以来，已有12个科技型、创新型项目通过该方式在开发区落地。

　　近年来，自然资源部持续优化城乡建设用地布局和结构，不断提高用地效率。2022年全国建设用地6.30亿亩，较上年末净增加约440万亩，年度增幅从0.83%降至0.70%。

　　刘彦坦言，在一些地方，城乡建设用地使用较为粗放的局面依然存在，有相当规模低效用地亟待提质增效，节约集约用地水平还有较大提升空间。各地要继续优化结构，着力推动城镇低效用地再开发，推动供地“增量递减、存量递增”和用地“规模集聚、效益递增”。

　　复合利用——

　　提高土地利用效率和效益

　　在河北省邢台市宁晋县，童泰婴幼儿服饰有限公司的高层工业厂房，是当地兼顾经济效益、社会效益、生态效益的地标性建筑。

　　“我们打造的是地下1层、地上12层的立体化厂房，服装加工生产流程也随之从传统平面布局转变为立体布局。”公司副经理李秋江算了一笔账，“如果按照‘摊大饼’的方式进行单层设计，需用地400亩左右。而建设立体化厂房，占地仅40亩，节地约90%。”近年来，宁晋县向土地复合利用要效益，培育了一批节约集约用地示范企业，带动全县节约集约用地8000余亩。

　　在许多地方，大企业拿地自己建楼、中小企业租用园区楼宇，一度是常见的工业用地模式。对此，浙江杭州高新区（滨江）提出工业综合体的概念。“工业综合体是我们在土地资源节约集约利用方面的探索尝试，助推产业链协同和生产要素集聚。”滨江区规划资源分局局长宓伟庆介绍。

　　目前，高新区（滨江）共4个工业综合体项目启动实施，用地总面积194.5亩，首个工业综合体一期项目落点智造供给小镇。杭州滨江城建发展有限公司副总经理张雯雯说：“将不超过土地面积7%或建筑面积15%的生活配套设施集中于一定空间内，统一配建食堂、展厅、咖啡厅、图书室、健身房、停车库等设施，将有效提升园区综合使用功能。”

　　“统一规划、统一设计、统一运营，让我们企业减轻用地建设成本，节约企业项目开发建设中的人力、物力投入，专注创新创业、安心扎根滨江。”已意向签约的杭州万高科技股份有限公司工作人员夏媛媛说。

　　“要实现经济社会可持续发展，在土地利用和保护上的出路就是节约集约用地。”刘彦说，过去10年，土地开发由“二维”向“三维”转变，不少城市统筹地上地下空间开发，从“平方”变为“立方”，全国单位GDP建设用地使用面积下降40.85%，国土经济密度明显提高。“十四五”期间，将努力推动全国单位GDP建设用地使用面积下降15%左右。

 

　　本期统筹：栾心怡

　　版式设计：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2023年05月21日 04 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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