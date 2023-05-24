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优化服务完善机制  增加岗位稳定就业（产经观察）

2023年05月24日06:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：山东技师学院学生在机械制造企业顶岗实习。
　　王大伟摄
　　图②：北京市人社局举办的2023年北京地区毕业生就业服务月活动。
　　李士坤摄
　　图③：吉林省白城市洮北区就业服务局工作人员解答求职者疑惑。
　　李琳琳摄

　　就业，一头连着老百姓的饭碗，一头连着经济社会发展。4月28日召开的中共中央政治局会议提出，要切实保障和改善民生，强化就业优先导向，扩大高校毕业生就业渠道，稳定农民工等重点群体就业。

　　今年以来，各地区各部门落实落细就业优先政策，推动就业市场岗位需求逐步增加，就业形势保持总体稳定。当前，技工院校毕业生、就业困难人员、高校毕业生等群体就业情况如何？获得哪些具体支持？记者进行了采访。

　　——编  者  

　　

　　技工院校毕业生——

　　实习机会多，工作需求大

　　本报记者  邱超奕

　　4月17日，陕西西安一处工地，由山东博硕自动化技术有限公司搭建的智慧混凝土搅拌站高速运转。来自山东技师学院的实习工程师王文升手拿电气图纸，熟练地完成布线工作。

　　别看王文升现在“干得溜”，半年多前他还手忙脚乱。“刚参加顶岗实习时，也练过基本功，但缺乏经验，总是碰上难题。”王文升说，有一回，他发现电压突然下降，一时间不知所措，师傅田建民一眼看出是零线虚接，指导他快速排除了故障。

　　“实习期间，这孩子进步飞快，技术熟了、经验有了。”田建民是名电工老技师，王文升的成长他看在眼里。

　　谈及工作，王文升心里踏实：“7月份我就要正式入职了，可以说毕业与就业无缝衔接。”

　　作为用人单位，博硕公司人力资源部负责人对山东技师学院的实习安排十分满意，“今年从学校招了10名应届毕业生，公司早早就发出邀约、开出优渥待遇。”

　　过去，博硕公司这样的中小企业在招聘上没少遇到痛点。“我们急缺专业技能人才，但苦于不知道去哪里招人，优秀人才也不知道怎么找到我们，结果经常招到专业不对口的新人，导致公司培训效果不佳，新人离职率也高。”公司人力资源部负责人说。

　　“学校组织的顶岗实习，很好地解决了这些痛点。”山东技师学院副院长张克清说，实习前，学校会通过调研，掌握合作企业的岗位需求、专业要求、薪资待遇等情况，然后制定详细的实习计划，精准推荐给不同专业学生，“这样一来，企业能快速收获对口人才，学生也能准确找到施展技能的舞台。校企之间的信任度也越来越高，有利于建立长期稳定的就业合作关系。”

　　这些年，山东技师学院培养的技工供不应求。究其原因，除顶岗实习提高了求职效率之外，更重要的是学校把就业导向贯穿技工教育始终，积极推进“工学一体化”教育模式试点。

　　“在数控专业，以前学生要先学机械基础课。而现在，一入学就要模拟真实生产流程，操作零部件加工。进入第三学年，还要参加工学交替实习。”山东技师学院智能制造学院院长秦巍说。

　　去年夏天，智能制造专业的学生石天元就到南京一家电子厂工学交替实习半年。“技能工人的效率是我的两三倍，加工精度也高得多，让我认清了差距，改掉了粗心、散漫的毛病。”石天元说。

　　“去之前他还是个孩子，回来后真像个大人了。”谈起石天元的进步，班主任李杰说，工学交替显著提升了学生的职业认同感，同时培养了责任意识、质量意识、安全意识等宝贵的职业素养，这些是在学校难以学到的。

　　“不同于顶岗实习，工学交替实习重在打基础、树理想，帮助学生在早期就树立正确的职业观，对就业来说，这和学知识、练技能同等重要，这也是学生们广受企业认可的关键。”张克清说。

　　近年来，山东省人社厅以企业用工需求为导向，以企校协同育人为路径，全面推行“工学一体化”技能人才培养模式，技能人才培养质量不断提高。去年，全省技工院校毕业生达12.7万人，就业率97%以上。今年，95%以上的技校应届毕业生已进入顶岗实习阶段。

　　人社部数据显示，近年来，技工院校平均每年为生产服务一线输送近百万名技能人才，广受用人单位欢迎。

　　

　　就业困难人员——

　　荐岗加帮扶，饭碗有保障

　　本报记者  郑智文

　　“荣芳，最近咋样？工作还适应吗？”

　　“挺好的，华姐，工作内容已基本掌握，争取更加熟练！”

　　得知刚找着工作的吕荣芳就业顺利，吉林白城市洮北区就业服务局副局长于砚华很是开心。

　　今年44岁的市民吕荣芳患有风湿病，干不了重活，家里还有年迈的父母需要照顾。“之前我也没少尝试，但不是人家觉得我缺门手艺，就是觉得年纪大了……”几番碰壁，吕荣芳愈发着急。

　　前不久，在洮北区就业服务局的帮助下，吕荣芳终于找到一个公益性岗位：“每月能有一笔稳定收入，心里的石头落了地。”

　　“有的没学历没技能，有的身体有疾抱恙，有的年龄大……就业困难人员各有各的难处，能帮忙的我们一定尽力。”从事就业帮扶工作35年，于砚华对就业困难人员格外上心。

　　深入调查，精准认定，分类帮扶，全程服务。针对就业困难人员的实际需求，洮北区就业服务局积极同企业及相关单位沟通，努力争取更多岗位提供给就业困难人员。同时，拓宽求职渠道，分类别收集岗位，以线上线下多种形式推送岗位、宣讲政策、提供求职辅导和职业技能培训。

　　“大家好，欢迎收听‘职等你来’节目，今天邀请老朋友华姐来为大家‘送’工作，欢迎拨打热线或在直播间留言。”4月11日上午，一场线上荐岗直播准时开启，热线电话接连响起。

　　“华姐，我50多岁，还好找工作吗？”“您好，我们专门收集了大龄劳动者岗位信息，看您倾向于找哪类工作？”

　　“想找做饭、家政这类的”“正好，我看有一家食堂在招服务员，您年龄合适，这是联系方式，请记一下”……

　　半小时工夫，华姐就推荐了30份工作。直播刚结束，于砚华的手机传来一阵“嘀嘀”声，打开一看，一个名为“50岁以上最美丽”的求职群正在推送岗位信息。“大龄人员就业更为不易，我们特意拉了微信群，每天不间断发布信息，老百姓有疑问都可以直接沟通。”于砚华介绍。

　　线上荐岗，方便高效；线下帮扶，周到贴心。

　　“之前，我们两口子都在家待业，压力很大。”市民王恒平时打零工，最近没活干，夫妻两人在家很着急。经过洮北区就业服务局调查，不到5天，王恒就完成了零就业家庭认定。

　　“这家单位在招聘调查人员，虽然经常下乡，但基本每天都能回家，挺适合你。”于砚华为王恒精心挑选岗位，转头又向用人单位推荐起他，“这孩子刚认定了零就业家庭，交流下来感觉人挺踏实，符合咱们岗位需求，能不能让他试试？”

　　经过后续面试，王恒顺利上岗，“生活有盼头，我会倍加珍惜这份工作。”

　　洮北区就业服务局深入实施三级就业援助机制，“一人一策”个性化推荐岗位。2021年以来，洮北区已认定就业困难人员4682人，零就业家庭就业援助率达到100%。对于已经找到工作的就业困难人员，还会定期组织电话和入户回访，动态掌握困难人员就业失业、援助服务、享受政策等情况，巩固帮扶成果。

　　吉林省人社厅有关负责人介绍，吉林持续加大政策帮扶力度，不断优化“96885吉人在线”平台，多渠道促进就业困难人员就业创业。据统计，今年一季度，吉林共帮助1.3万余名就业困难人员成功上岗。

　　

　　高校毕业生——

　　辅导送上门，求职更科学

　　本报记者  刘温馨

　　“没想到，A4纸大的简历中居然有这么多门道！”4月中旬，首都经济贸易大学2023年校园综合双选会现场人头攒动，经济学院应届本科毕业生葛玥在一张写着“北京市人力资源和社会保障局职业指导服务”的桌子前排起了长队。

　　等轮到自己，葛玥急忙将简历递给对面的就业导师张笑男。“先看大标题，最好不笼统说‘个人简历’，而是突出求职意向。再看专业课，可增添几门选修课，展现专业宽度。还有实习经历，不求面面俱到，应突出与岗位匹配的内容，快速吸引招聘者的注意。”身为北京市丰台区人社局工作人员，张笑男迅速作出了“诊断”。收到中肯建议，葛玥很是感激。

　　“一份简历，折射出高校毕业生求职时的困惑，最常见的是准备不足、求职意向不清晰。”张笑男告诉记者，这些天他已深入多所高校现场“坐诊”。

　　“4、5月份是高校毕业生求职的黄金期，人社服务进校园活动周周都有。”北京市人社局有关负责人介绍，以本次双选会为例，共邀请102家知名企业到场，提供1100余个岗位，还聘请了高级职业指导师当面教学。

　　今年以来，北京市区两级人社部门已在高校举办线上线下招聘会184场，累计提供岗位9万余个；开展了校区对接、人社局长进校园等活动，当面为学生送政策、送岗位、送信息、送指导、送培训。

　　“人社部门更了解企业需求，能站在招聘方的角度为大家提供更多干货和实招。”首经贸城市学院应届硕士毕业生朱芊逸说。

　　人社部门送服务的同时，也加深了对高校毕业生群体的了解。“薪资水平、是否有落户指标等是当前毕业生较为关注的因素。”张笑男说，一下午的时间与近百名毕业生交流，深深感到现在的毕业生能力强、有主见、考虑问题周全，相信他们能找到发光发热的舞台。

　　“基层就业是新趋势，去年在学院毕业生中占比将近30%。”首经贸会计学院党委副书记谭静介绍，近两年，不少同学不再扎堆“北上广深”，非一线城市、县城、基层也成为毕业生就业的热门选择。人社部数据显示，自2006年实施以来，“三支一扶”计划已累计选派51万名高校毕业生到基层服务。今年计划招募3.4万名高校毕业生，到基层开展支教、支农、支医等服务。

　　“也有一些同学没找到满意的工作，倾向于再等一年。”首经贸会计学院副院长于鹏说，近年来，学生慢就业现象并不少见，“‘慢’不是放弃，而是积蓄力量、提升能力，为更好的机会做准备。”

　　为了减少学生毕业后观望、犹豫的时间，学校主动作为，将就业服务提早提前。“我们把解决就业问题贯穿到人才培养的全过程中。比如，推动产教融合，和知名会计师事务所深度合作，每年为近百名同学提供高质量的见习机会。”于鹏说。

　　对此，首经贸会计学院应届硕士毕业生王芳桃深有体会。在校期间，她通过学院推荐，进入一家会计师事务所实习三个月，职业选择因此变得清晰明确，“现在找工作，就一心奔着审计岗位去了。入职企业也对我的实习经历十分认可。”

　　“学生在求职过程中感到迷茫和困惑时，我们会第一时间帮助解决。”首经贸就业指导中心老师付明岩表示，学校就业指导中心将做实做细学生求职服务工作，加强就业意向摸底和跟踪反馈，搭建毕业生与用人单位精准对接平台，满足毕业生日益多元化的就业需求。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 18 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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