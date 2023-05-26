人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）今天，国新办举行“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会。会上，水利部副部长王道席介绍，今年以来，国家水网建设进一步提速，引江济淮二期、引汉济渭二期等重大引调水工程加快建设，西藏拉萨旁多引水、福建金门供水水源保障、四川向家坝一期二步等15项水网工程开工建设。

王道席表示，党中央作出加快构建国家水网重大战略部署以来，水利部会同有关部门和地方，加快推进国家水网规划建设，并取得了明显成效。

一是加快完善国家水网主骨架和大动脉。充分发挥南水北调工程生命线作用，不断优化东中线一期工程水量调度运用方案，累计调水量已超过620亿立方米，直接受益人口1.5亿。同时，积极推进南水北调后续工程高质量发展，2022年开工建设了中线引江补汉工程，拉开了南水北调后续工程高质量发展的帷幕；加快南水北调总体规划修编，推进东线二期可研论证和西线工程规划编制，加快完善南水北调工程总体布局。

二是推进建设一批骨干输排水通道。去年，开工了多项具有战略意义的水网骨干工程，环北部湾广东水资源配置工程，将从根本上解决粤西地区特别是雷州半岛水资源短缺问题。淮河入海水道二期工程，将历史性地解决淮河下游泄洪不畅的问题。同时，一批重大引调水工程建成或实现重要节点目标，鄂北水资源配置工程全线通水，有效缓解鄂北地区水资源严重短缺局面。引江济淮一期工程试通水通航，对缓解淮河中游干旱缺水、构建江淮水运大动脉、改善巢湖及淮河水环境具有重要意义。引汉济渭秦岭输水隧洞全线贯通，建成后，可造福关中和陕北地区1400万人。

三是积极推进省级水网规划建设。全面推进省级水网规划编制，确定了广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西等7个省份作为第一批省级水网先导区，鼓励地方重点在省级水网组织推动、骨干工程建设、数字孪生水网、体制机制创新等方面先行先试，创造典型经验，发挥示范作用。

四是全力打通水网“最后一公里”。市县水网、农村供水、灌区现代化建设改造加快推进，全国农田灌溉率达到了54%，农村自来水普及率达到了87%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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