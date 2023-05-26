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时速350公里！莱荣高铁全线铺轨贯通

2023年05月26日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，5月19日9时，在新建莱荣高铁与既有莱西站的接轨处，一台WZ500型无砟轨道铺轨机组缓缓前行，最后两根500米长钢轨稳稳落下，标志着莱荣高铁长轨铺设圆满完成，向如期实现开通目标迈进了一大步。

莱荣高铁正线全长192.814公里，设计时速350公里。经过两年多的建设，自今年4月1日起全面展开长轨铺设施工。铺轨单位采用双线同向双机铺设方式持续推进铺设进度，5月10日顺利实现与既有荣成站连通后，立即组织向莱西方向铺设，并于5月19日顺利连通既有莱西站，圆满完成全线长轨铺轨任务。

按照施工组织计划安排，莱荣高铁完成长轨铺设后，将接续完成全线焊轨、放散、锁定和轨道精调，并开展全线静态验收工作，为开通运营创造有利条件。

据悉，莱荣高铁建成后，将与潍莱高铁、青荣城际铁路共同构成环胶东半岛的快速客运通道，对打造半岛1小时、省内2小时、首都4小时高质量交通圈，推动半岛地区与省内其他地区融合发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
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