人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）记者从东方航空APP查询获悉，5月28日东航C919首个商业航班飞行计划公布，班次为MU9191上海虹桥-北京首都，MU9192北京首都-上海虹桥，计划飞行时长2小时25分钟。

随后，记者也从飞常准APP上查询到了东航首架C919客机（B-919A）上述飞行计划。记者了解到，去年12月26日，国产大飞机C919开始进行总计不少于100小时的验证飞行，并持续到今年上半年，为接下来的商业运营做准备。

5月25日，中国东航副董事长、总经理李养民在业绩说明会上表示，“我们对C919非常有信心。”他介绍，东航与商飞2021年3月正式签署5架C919客机的采购协议，首架C919飞机已于2022年底交付公司，C919将以上海为主要基地商业运营。公司拟在2022、2023年完成5架C919引进，并将根据实际运营情况和公司航网规划，决定后续引进计划。

据了解，C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，2022年9月29日获得中国民用航空局颁发的型号合格证。

(责编：王仁宏、吕骞)

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