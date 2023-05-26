人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“上海—北京”国产大飞机C919本周日商业首航

2023年05月26日15:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）记者从东方航空APP查询获悉，5月28日东航C919首个商业航班飞行计划公布，班次为MU9191上海虹桥-北京首都，MU9192北京首都-上海虹桥，计划飞行时长2小时25分钟。

随后，记者也从飞常准APP上查询到了东航首架C919客机（B-919A）上述飞行计划。记者了解到，去年12月26日，国产大飞机C919开始进行总计不少于100小时的验证飞行，并持续到今年上半年，为接下来的商业运营做准备。

5月25日，中国东航副董事长、总经理李养民在业绩说明会上表示，“我们对C919非常有信心。”他介绍，东航与商飞2021年3月正式签署5架C919客机的采购协议，首架C919飞机已于2022年底交付公司，C919将以上海为主要基地商业运营。公司拟在2022、2023年完成5架C919引进，并将根据实际运营情况和公司航网规划，决定后续引进计划。

据了解，C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，2022年9月29日获得中国民用航空局颁发的型号合格证。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“上海—北京”国产大飞机C919本周日商业首航
　　人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）记者从东方航空APP查询获悉，5月28日东航C919首个商业航班飞行计划公布，班次为MU9191上海虹桥-北京首都，MU9192北京首都-上海虹桥，计划飞行时长2小时25分钟。 随后，记者也从飞常准APP上查询到了东航首架C919客机（B-919A）上述飞行计划。…
2022年邮政行业寄递业务量同比增长2.7% 业务收入同比增长6.9%
　　人民网北京5月26日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局发布2022年邮政行业发展统计公报。公报显示，2022年邮政行业寄递业务量完成1390.9亿件，同比增长2.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部