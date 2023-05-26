人民网北京5月26日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局发布2022年邮政行业发展统计公报。公报显示，2022年邮政行业寄递业务量完成1390.9亿件，同比增长2.7%。其中，快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%。

2022年邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成13509.6亿元，同比增长6.9%。其中：快递业务收入完成10566.7亿元，同比增长2.3%。快递业务收入占行业总收入的比重为78.2％，比上年下降了3.5个百分点。

2022年，东中西部快递业务量占比分别为76.8%、15.7%和7.5%，与上年相比，东部地区下降1.3个百分点，中部和西部地区分别提高1.1和0.2个百分点。东部增速出现分化，广东和浙江快递业务规模领先，业务量合计完成530.4亿件，占全国48.0%。中部增速依然领跑，黑龙江、湖北、湖南、安徽、江西等省快递业务量增速比全国增速高10个百分点以上，是全国增长的亮点。西部增速整体稳定，重庆和贵州增速超过10%。

从快递业务龙头省份来看，快递业务量前5的省份与上年保持一致，依然为广东、浙江、江苏、山东、河北。快递业务量城市排名中，揭阳上升至第4位，东莞上升至第6位，汕头上升至第8位，武汉上升至第12位，佛山上升至第15位。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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