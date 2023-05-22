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数智赋能经济新业态 智能产业“向阳而生”

王绍绍
2023年05月22日11:05 | 来源：人民网
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AIGC（人工智能生成内容）、智能网联车、人工智能大模型……近年来，人工智能领域技术突破不断，创新成果不断融入社会各个领域。在2023第七届世界智能大会上，人工智能产品在自动驾驶、智慧城市等领域大展身手，成为推动产业优化升级、改善人们生活质量的重要驱动力。

多位与会嘉宾表示，当前全球人工智能发展进入新一轮跃升期，人工智能在驱动新一轮科技革命和产业变革中具有关键作用，潜在创新发展的空间巨大。利用数字创新推动数据生产力的发展，培植可以成为新的经济增长点的新兴产业，是人工智能产业实现历史性跨越的重要因素。

5G加速驱动智能制造新发展

“作为影响各行各业的基础技术，5G和AI之间的交互和融合是技术发展的大势所趋，5G和AI结合边缘云将以全新方式推动企业创新。”与会专家表示。

高通公司中国区董事长孟樸认为，5G具有高速率、高可靠性和低时延的特点，可以实现海量连接，而AI正是基于这些特点实现了突飞猛进的发展，并且迁移到终端，使自动驾驶、VR、AR眼镜、机器人等众多应用场景成为可能。

作为数字经济的关键技术，AI正在成为各行各业高质量发展的新引擎。行业专家介绍，由AI驱动的智能个体化体验需求不断增长，5G将支持这些边缘侧产生情景丰富的数据，并且能实时分享到其他终端和云端，从而打造全新的应用服务环境，增强观众的体验感。

截至目前，5G已经实现了很多技术特性的突破，比如大带宽、低时延、高可靠性，以及海量的物联网连接。上述专家表示，这些技术的落地速度存在差异，比如消费者对于大带宽的感受可能并不强烈，因为目前5G还远没有释放出全部潜力。

孟樸表示，5G的发展不是一蹴而就的，仍有不断向前推进的空间，相关标准的制定也在同步进行，新一轮的创新已经开始，未来5G将走进更广泛的行业和应用。

智能网联让智慧交通触手可及

近年来，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，智能网联汽车汇集了汽车、信息通信、人工智能、大数据等各行业、各领域的资源和力量，正逐渐深入发展。

“作为新能源汽车保有量第一的国家，我国已经具备了发展智能网联汽车的良好基础。”与会专家表示，在政策指引和技术进步的支撑下，智能网联汽车作为汽车与信息通信、人工智能、大数据、能源、交通等多个领域的融合创新的重要载体，正从车路、云网图等几个维度推动汽车产业生态全面重塑，进而带动智慧能源、智慧交通、智慧城市的协同发展，智能网联汽车已经成为汽车产业转型升级发展的战略领域。

中国汽车技术研究中心有限公司董事长安铁成介绍，目前自动驾驶进入了突破期。以L2为代表的辅助驾驶为例，自适应的巡航高速公路辅助、自动泊车等功能，在新上市的大量车型中的搭载率不断提升，消费者的接受度和认可度也在不断提高，自动驾驶的出租车、无人巴士、代客泊车、干线物流、无人配送等多场景的示范应用正有序开展。

此前发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，进一步了加快L3和L4级别智能网联汽车商业化步伐。行业专家表示，加快L4级自动驾驶的规模化应用将成为引领汽车产业发展、构建竞争新优势的重要引擎。

中国工程院院士李克强认为，智能网联汽车已经成为全球汽车产业发展的战略方向，但自动驾驶在发展中仍面临着诸多挑战。“要加快研发车路云一体化的系统，分成解耦、跨域共用是能解决当前产业化辅助驾驶、高速自动驾驶瓶颈的关键，需要坚持在这条道路上深耕发展。”

大模型助力通用领域智慧涌现

“无论是最近大火的ChatGPT，还是国内国内互联网公司推出的文心一言，其实都是AI大模型的典型代表。”行业专家表示，大模型具备多个场景通用、泛化和规模化复制等诸多优势，是实现通用人工智能的重要研究方向。

与会专家介绍，所谓AI大模型，就是经过大规模数据训练后，能够适应一系列任务的模型。大模型的发展一定意义上实现了像人类一样触类旁通的能力，因此它不仅可以带来内容的生产和分发方式的全新变化，人机交互的根本性变革，也会对科研、办公、工业互联网带来全新的机遇。

科大讯飞董事长刘庆峰认为，认知大模型的进步为通用人工智能的进步提供了强大的支撑。通过对海量的数据进行处理，可以对大模型开展记忆训练，经过人机协作、强化学习等一系列创新方法，就可以实现在通用领域的“智慧涌现”。科大讯飞在5月初推出的新一代认知智能大模型——讯飞星火认知大模型，在本届世界智能大会上也进行了展示。

与会专家表示，相比传统的小模型生成模式，大模型的真正意义在于改变了模型的开发模式，将模型的生产由“小作坊”升级为工业化的“流水线”，但大模型的开发还需要更丰富的资源，以及庞大的数据和算力支撑，发展空间巨大。

“未来，数字化的高峰一定是大模型推动下的智能化，人工智能的指数级跃变将会带来巨大的机遇，加快大模型研发有利于进一步抢占数字化时代发展先机。”业内专家说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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