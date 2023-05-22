人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月22日是第23个国际生物多样性日，今年的主题是“从协议到协力：复元生物多样性”。人民网从国家林业和草原局获悉，近年来，我国以旗舰物种拯救保护为抓手，持续推进就地和迁地保护体系建设，大量珍稀濒危野生动植物种群稳步增长，栖息繁衍环境稳步改善，三百余种珍稀濒危野生动植物野外种群数量上升。

国家林业和草原局有关负责人表示，我国系统实施极度濒危野生动物和极小种群野生植物拯救保护工程，通过就地保护、迁地保护、人工繁育培植、放归或回归自然等多种措施，有效增强了生态系统的服务功能。

国家林业和草原局有关负责人介绍，目前亚洲象、雪豹、东北虎、海南长臂猿、黔金丝猴、藏羚、莽山烙铁头蛇、苏铁、兰科植物等300多种珍稀濒危野生动植物野外种群数量稳中有升。华盖木由最初发现时的6株增长到1.5万株，巧家五针松由最初发现时的34株增长到3000多株，百山祖冷杉从最初发现时的3株成功野外回植4000多株。

同时，亚洲象野外种群增至300多头，海南长臂猿野外种群增至6群37只，白头叶猴野外种群增至1300多只，中华穿山甲分布点位不断增加，东北虎分布范围从长白山脉扩大到大小兴安岭，野外种群增至60只左右。朱鹮分布区从3个省扩展至7个省，野外种群超过7000只。全球圈养大熊猫种群数量达到698只，人工繁育朱鹮种群数量达到1496只。通过野化放归，在多个省份重建了麋鹿、普氏野马野外种群。

国家林业和草原局有关负责人介绍，近年来，国家启动了国家公园和国家植物园体系建设，设立了首批五个国家公园，印发《国家公园空间布局方案》，科学布局49个国家公园候选区，总面积约110万平方公里，占国土陆域面积10.3%，将实现保护规模世界最大、保护80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地，保护众多大尺度的生态廊道以及国际候鸟迁飞、鲸豚类洄游、兽类跨境迁徙的关键区域。国家植物园、华南国家植物园挂牌运行，带动了各级各类植物园、树木园、种质资源库等蓬勃发展。普陀鹅耳枥、华盖木、峨眉含笑等极小种群野生植物初步摆脱灭绝风险。

此外，《湿地保护法》《野生动物保护法》《长江保护法》《黄河保护法》《青藏高原生态保护法》《生物安全法》等法律制修订工作相继完成，《国家重点保护野生动物名录》《国家重点保护野生植物名录》调整发布，自然生态和野生动植物保护法治体系不断完善。国家、省级和重点市州普遍建立了由林草主管部门牵头的打击野生动植物非法贸易部门间协调机制，每年联合开展“清风”“绿盾”等专项执法行动，严厉打击乱采滥挖、乱捕滥猎、非法走私、非法交易野生动植物及其制品等违法犯罪行为，大案要案数量维持在较低水平。同时，组织开展了丰富多彩的科普宣传教育活动，公众参与意识不断增强，生态文明理念日益深入人心，为保护生物多样性、维护国家生态安全营造了良好社会氛围。

据悉，下一步，国家林草局将按照《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021-2035年）》的总体目标，持续推进国家公园建设，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，使全国重要自然生态系统原真性、完整性和野生动植物资源及其重要栖息地（生境）得到有效保护，国家重点保护野生动植物种群持续稳定向好。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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