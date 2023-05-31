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国内油价年内第四次上调 国际油价短期或震荡运行

2023年05月31日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）根据近期国际市场油价变化情况，国家发改委30日发布通知表示，按照现行成品油价格形成机制，自5月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.08元。

至此，国内油价“两连跌”后迎来年内第四次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱汽油将多花4元左右。本次调价后，今年成品油价格调整呈现“四涨五跌两搁浅”格局。涨跌互抵后，汽油累计每吨下调70元，柴油累计每吨下调65元。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，国际原油价格呈现先抑后扬趋势，且整体价格小幅走高。沙特能源部长警告原油空头，引发市场预期“欧佩克+”进一步减产，油价获得明显提振。美国原油库存超预期下降，国际能源署上调全球原油需求预期，均支撑油价上行。但美元指数升至近3个月高点，一定程度压缩了油价上行空间。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（5月16日—5月29日）国际油价小幅上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨0.69%。

下一次调价窗口将在6月13日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，目前来看，美国债务上限危机已暂时解除，夏季出行高峰已经到来，且各产油国减产立场依然坚定，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

“国际原油价格延续震荡上行趋势，原油变化率维持正向区间波动，新一轮成品油零售价上调概率较大，消息面利好支撑仍然存在。”金联创成品油分析师王延婷认为。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看油价可能震荡运行。西方主要经济体仍面临通胀与经济低迷的困境，美国债务违约风险暂时有所缓解。北半球夏季出行高峰临近，汽柴油需求将进入旺季。后续仍需关注“欧佩克+”的生产政策变化及对油价的影响。

各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.64元/升

西藏拉萨：92号汽油8.41元/升

云南昆明：92号汽油7.67元/升

贵州贵阳：92号汽油7.66元/升

四川成都：92号汽油7.62元/升

重庆：92号汽油7.59元/升

广西南宁：92号汽油7.59元/升

广东广州：92号汽油7.55元/升

湖北武汉：92号汽油7.54元/升

河南郑州；92号汽油7.53元/升

北京：92号汽油7.53元/升

甘肃兰州：92号汽油7.52元/升

河北石家庄：92号汽油7.52元/升

天津：92号汽油7.52元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.5元/升

江苏南京：92号汽油7.5元/升

浙江杭州：92号汽油7.5元/升

福建福州：92号汽油7.49元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.49元/升

吉林长春：92号汽油7.49元/升

上海：92号汽油7.49元/升

山东济南：92号汽油7.49元/升

江西南昌：92号汽油7.49元/升

青海西宁：92号汽油7.48元/升

安徽合肥：92号汽油7.48元/升

湖南长沙：92号汽油7.48元/升

山西太原：92号汽油7.48元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.46元/升

宁夏银川：92号汽油7.43元/升

陕西西安：92号汽油7.41元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.3元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：王震、高雷)
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