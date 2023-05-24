本报北京5月23日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，4月份，我国债券市场共发行各类债券62153.6亿元。其中，国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券发行15214.6亿元，信贷资产支持证券发行257.5亿元，同业存单发行21966.8亿元。

截至4月末，债券市场托管余额为148.7万亿元。其中，银行间市场托管余额128.9万亿元，交易所市场托管余额19.8万亿元。4月份，银行间债券市场现券成交24.4万亿元，日均成交12214.2亿元，同比增加20.5%，银行间货币市场成交共计144.2万亿元，同比增加25.2%。4月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.77%，环比下降8个基点；同业拆借月加权平均利率为1.69%，环比下降1个基点。

截至2023年4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.2万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 07 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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