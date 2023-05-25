近日，中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（以下简称《意见》），并首次发布了《国家基本养老服务清单》（以下简称《清单》），以保障老年人的基本生活安全为主线，囊括物质帮助、照护服务、关爱服务等三大类16个服务项目。

基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式引导相关主体向老年人提供旨在实现老有所养、老有所依所必需的基础性、普惠性、兜底性服务。

在物质帮助方面，《清单》提出，要为达到待遇享受年龄的老年人发放职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险；为80周岁及以上老年人发放高龄津贴；为经济困难的老年人提供养老服务补贴；为经认定生活不能自理的老年人提供护理补贴；对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人，要采取必要措施给予生活保障；为最低生活保障家庭中的残疾老年人提供生活补助，为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾老年人提供护理补贴。

近年来，我国养老服务制度体系加快完善，基本养老服务利好频传。自2022年1月，我国已启动企业职工基本养老保险全国统筹，从制度上解决结构性矛盾，让困难地区的养老金发放更有保障。近日，人社部、财政部发文明确，从2023年1月1日起，2022年底前已退休人员基本养老金提高3.8%。

数据显示，截至2022年底，老年人高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴、综合补贴分别惠及3330.2万、546.1万、97.1万、67.2万老年人。全国1395万名老年人纳入最低生活保障，368万特困老年人纳入特困救助供养，做到“应养尽养”。

当然，养老不仅要注重物质基础，更要重视老年人的生活质量和精神需求。对此，《清单》有针对性地提出了多项照护服务和关爱服务。如，要对经济困难的老年人进行家庭适老化改造；对符合条件的失能老年人的家庭成员提供照护培训等职业培训补贴；对特困老年人进行集中供养或者分散供养。对独居、空巢、留守、失能等特殊困难的老年人，提供探访关爱服务。

截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全国总人口19.8%，其中65周岁及以上老年人达2.1亿，占全国总人口14.9%。《意见》明确提出，到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确，服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。

民政部养老服务司相关负责人表示，用清单化、标准化的方式将基本养老服务作为公共产品向全体老年人提供，这是根据我国国情作出的一项创新性政策举措。

他指出，《清单》是基本养老服务的底线标准，可以让地方政府对现阶段保障养老服务“重点要保什么”、“保到什么程度”做到心中有数，有利于引导各地对照中央要求，查缺补漏，优化资源配置，把有限的财力用到老年人最关心的领域、用到老年人生活最需要的关键环节。同时，也有利于广大老年人对于能够从国家、社会得到什么样的服务保障，做到心中有底，能够更好安排自己的晚年生活。

出品人：叶蓁蓁

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资料整理：刘文静（实习生）

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