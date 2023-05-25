人民网北京5月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），通过六方面重点工作、四项专栏工程，部署新一轮电信基础设施共建共享。

新形势、新特点

电信基础设施共建共享有何新目标？

工业和信息化部信息通信发展司相关负责人介绍，随着电信基础设施共建共享的深化推进，电信基础设施共建共享面临新形势、显现新特点。

一是以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络进入快速发展建设阶段，迫切需要优化“双千兆”网络建设环境，大幅提升“双千兆”网络的覆盖水平。

二是电力、市政、交通运输等领域的社会设施资源丰富，成为“双千兆”网络深度覆盖的优质载体，跨行业资源共享逐渐成为提升“双千兆”网络建设效率和效益，避免重复建设和资源浪费的有效途径。

三是随着农村“双千兆”网络的建设发展，农村通信杆线整治的诉求日益迫切，亟需推动新建杆线的共建共享，加强存量杆线的维护梳理。

按照《实施意见》，到2025年底，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，共建共享水平显著提升，“双千兆”网络建设环境进一步优化，有效节约社会资源。

一是各地建立学校、医院、公共体育场所、公共文化场馆、公共交通枢纽等重点场所清单，推动5G网络共同进入；建立未有或仅有一家基础电信运营企业宽带网络接入的住宅区和住宅建筑、商务楼宇清单，推动宽带网络共同进入，大幅提升“双千兆”网络覆盖水平。

二是各地每年完成一批行政村通信线路违规搭挂整治，推进农村杆线梳理取得积极进展。

三是各地建立跨行业基础设施资源共享需求清单，对照清单开展协调工作，推动电力、市政、交通运输、通信等行业重点区域、重要线路基础设施共享需求得到有效保障，实现跨行业共建共享深化拓展。

四是各地按照标准开展本地区共建共享平台系统建设或升级改造，强化平台数据分析应用，有效提升共建共享数字化保障水平。

六个重点工作、四项专栏工程

电信基础设施共建共享有何新任务？

“电信基础设施共建共享是增进民生福祉的有效实践；是完整、准确、全面贯彻新发展理念的重要举措；是加快网络强国、数字中国建设的基础支撑。”工业和信息化部信息通信发展司相关负责人介绍，面向新一轮电信基础设施共建共享，《实施意见》部署了六方面重点工作。

一是推进“双千兆”网络统筹集约建设。充分发挥规划引领作用，加强通信基础设施专项规划与国家战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等有效衔接，强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游。

二是深化“双千兆”网络共同进入。严格执行新建住宅区和住宅建筑、商务楼宇、公共建筑内的通信配套设施工程建设标准，推进重点场所5G基站站址、机房及室内分布系统等设施统一协调进场、统筹开展建设，保障千兆光网平等接入。开展“双千兆”网络共进攻坚工程，建立重点场所清单，推动5G网络共同进入；建立未有或仅有一家基础电信运营企业宽带网络接入的住宅区和住宅建筑、商务楼宇清单，推动宽带网络共同进入，大幅提升千兆光网覆盖水平。

三是加强农村通信杆路线缆维护梳理。建立并完善农村电信基础设施共建共享共维机制，鼓励基础电信运营企业通过同沟分缆分管、同杆路分缆、同缆分芯、纤芯置换、租用纤芯等模式推动农村杆路线缆共建共享，并加强存量杆线梳理，及时摸排并整治违规搭挂杆路线缆，拔除清理废弃线路、杆塔。开展农村杆线共治共维工程，到2025年底，各地每年完成一批行政村通信线路违规搭挂整治，打造规范建设标杆，形成示范效应。

四是鼓励跨行业开放共享。梳理建立跨行业基础设施资源共享需求清单，对照清单加强电力、市政、高速公路、铁路、通信等部门间协调沟通，推动杆塔、管道、管廊、隧道、光缆、机房等设施资源以合理公允的市场化方式积极向“双千兆”网络建设开放共享，充分发挥通信网络赋能各行业的作用。努力整合各类杆塔资源，建设智慧杆塔及配套设施，推进“一杆多用”“一塔多用”。开展跨行业共享示范工程，到2025年底，各地推动相关行业重点区域、重要线路基础设施共享需求得到有效保障，逐年提高清单中共享需求满足率，形成一批典型案例并公开发布。

五是加强数字化技术支撑。研究制定电信基础设施共建共享大数据平台标准，鼓励各地按照标准要求积极推进本地区平台建设或升级改造，加强平台系统与设施资源信息整合，强化平台数据应用，开展平台应用评价。开展数字化保障提升工程，到2025年底，各地按照标准完成本地区电信基础设施共建共享大数据平台系统的建设或升级改造，基本实现共建共享流程数字化保障，推广平台标准化建设应用的创新典型案例。

六是优化“双千兆”网络建设环境。统筹考虑各地设施规划、政策保障、资金支持、考核引导等综合情况，探索制定“双千兆”网络建设环境评估标准规范及评估指标，组织开展评估工作，并加强评估结果宣传，推广优秀经验和案例。

此外，《实施意见》还提出了包括“双千兆”网络共进攻坚工程、农村杆线公治共维工程、跨行业共享示范工程和数字化保障提升工程在内的四项专栏工程。

任务落实、落细

电信基础设施共建共享有何强保障？

据介绍，《实施意见》在工作保障方面提出六个重点，旨在推动各项任务落实、落细。

一是加强工作协同。各地建立共建共享跨行业协调机制，制定工作方案、加强组织部署、细化职责分工、推动工作落实，定期开展协调、沟通、督促等工作，按年度向当地党委、政府报告工作进展、存在的困难和问题等情况。

二是建立咨询机制。各地组织专家成立共建共享咨询机制，对存在争议的共建共享条件、有关技术方案或实施中遇到的具体问题等开展专业分析，提出咨询意见，细化争议协调处理方案，支撑工作有序开展。

三是完善政策支持。各地自然资源、住房城乡建设、能源等部门持续优化简化“双千兆”网络基础设施涉及的规划、建设、土地、电力等审批程序，缩短审批周期。鼓励各地机关事业单位所属设施资源免费向“双千兆”网络建设开放。

四是开展经验推广。各地积极探索电信基础设施共建共享共维新领域、新技术、新模式，加强典型案例挖掘和培育。工业和信息化部会同有关部门每年组织开展典型案例征集工作，并加强宣传推广。

五是及时报送数据。各地通信管理局、基础电信运营企业集团公司和中国铁塔股份有限公司定期梳理汇总共建共享工作进展情况，并及时反馈。

六是严格监督考核。各地强化工作统筹、加强流程管理，通过组织暗访、抽查等方式发现共建共享领域违规行为。工业和信息化部会同国务院国资委督促指导基础电信运营企业集团公司和中国铁塔股份有限公司落实电信基础设施共建共享工作考核要求。

图片来源：工业和信息化部信息通信发展司

(责编：申佳平、吕骞)

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