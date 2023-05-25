人民网北京5月25日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，当地时间5月24日，第19次世界气象大会宣布了最新一批百年气象站，由中国申报的内蒙古海拉尔、安徽蚌埠、浙江杭州3个气象站，因建站历史悠久、多年致力于持续观测及推动探测环境保护，被认定为世界气象组织（WMO）百年气象站。中国气象局副局长张祖强代表中国领取认定证书。至此，我国共有18个气象站获WMO百年气象站认证。

海拉尔国家基准气候站、蚌埠国家基本气象站、杭州国家基准气候站分别建立于1909年、1915年、1919年，均满足运行时间百年以上、观测站停滞期不超过10%（不含战争和灾害等影响）、观测站搬迁或测量技术的改变均未显著影响气候时间序列数据、所有历史观测数据和元数据均已进行数字化存档等10个评选条件。百年来，这些气象站坚持气象观测、积累国家基础数据，也见证了近现代气象事业发展的历史、文明与科学的进步，是我国气象界秉承科学精神的体现。

海拉尔国家基准气候站建站距今已有114年的历史，该站位于内蒙古高原东缘，积累了大量气候资料，在农牧业发展、气候资源开发利用和经济社会发展方面发挥了重要作用。蚌埠国家基本气象站始于1915年江淮水利测量局在蚌埠设立的水文站，该站立于淮河之滨百年，持续守护淮河安澜、助力防汛减灾。杭州国家基准气候站如今还是杭州气象科普体验馆、杭州雾霾温室气体监测中心站，即将为杭州第19届亚运会顺利举办保驾护航。

上世纪50年代海拉尔国家基准气候站办公地点。中国气象局供图

2023年海拉尔国家基准气候站L波段雷达和观测场。中国气象局供图

1953年的蚌埠国家基本气象站。中国气象局供图

如今的蚌埠国家基本气象站。中国气象局供图

1950年杭州观测站旧址。中国气象局供图

如今的杭州国家基准气候站。中国气象局供图

据悉，本次全球共有32个会员的118个百年观测站通过认证，其中包括86个气象观测站、22个水文观测站和10个海洋观测站。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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