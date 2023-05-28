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国产大飞机C919开启全球首次商业载客飞行 乘客：无比自豪

2023年05月28日14:42 | 来源：人民网
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 国产大飞机C919开启全球首次商业载客飞行。东航供图

国产大飞机C919开启全球首次商业载客飞行。东航供图

人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰、夏晓伦）28日上午10时32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启了国产大飞机C919的全球首次商业载客飞行。

“坐在国产大飞机C919上，非常激动，我感到无比自豪。说到感受，首先就是感觉C919在起飞和降落的时候跟宽体客机一样平稳，整个飞行过程体验也很棒，机舱尾部的噪音也比以往的窄体客机更小一些。”在首都机场T2航站楼的到达大厅，作为受邀参加首航的乘客，来自北京航空航天大学的张可立向记者兴奋地讲述着乘机体验。

张可立向记者展示有着纪念意义的登机牌。人民网记者 夏晓伦摄

张可立向记者展示有着纪念意义的登机牌。人民网记者 夏晓伦摄

当天，包括张可立在内的近130名旅客“抢鲜”感受了东航C919带来的首航之旅。MU9191航班抵达北京首都机场后，穿过象征民航最高礼仪的“水门”，广大旅客以及民航工作者共同见证了C919成功商业首航。

首都机场大屏显示，MU9191航班于12:31顺利到达。人民网记者 夏晓伦摄

首都机场大屏显示，MU9191航班于12:31顺利到达。人民网记者 夏晓伦摄

该航班标志着C919的“研发、制造、取证、投运”的全面贯通，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。

C919穿过象征民航最高礼仪的“水门”。东航供图

C919穿过象征民航最高礼仪的“水门”。东航供图

东航相关负责人表示，在民航局的指导下，东航已组织完成了该机型的验证试飞和全旅客运行验证等工作，高质量完成了投入航班商业运行前的各项准备工作，各环节保障能力满足实际商业航班运行要求。民航局对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机能力，于近期颁发了相应的运行批准，批准C919飞机可以开展商业运行。

据介绍，按计划，东航首架C919将在上海虹桥-成都天府航线上实施初始商业运行；后续随着该机型的陆续引进，逐步扩展投放到更多的航线。

记者了解到，C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，2007年立项，2017年首飞，2022年9月29日取得中国民航局型号合格证（TC证）。2022年12月9日，东航作为全球首发用户，正式从中国商飞接收编号为B-919A的全球首架交付飞机。

该飞机客舱选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。东航专门为C919拍摄了“国色染山河，目之所及皆美好”为主题的专属航空安全须知视频。该视频贴合C919机上设施和特点，以愉悦视听的形式巧妙融入一系列中华文化元素，在航班起飞前为旅客先添上一份惊喜。

据介绍，东航C919公务舱、经济舱段均选用完全自主研发的新一代国产客舱座椅。其中，8个公务舱座椅为全铝合金框架结构，采用摇篮式设计，后靠可达120度、前后座椅间距超过1米；156个经济舱设计采用3-3布局；C919客舱拥有2.25米的过道高度，旅客能感受到舒适的顶部和前方视觉空间。

(责编：申佳平、吕骞)
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