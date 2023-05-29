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聚焦2023中关村论坛

财经观察：着重激发创新源头活力 科技让生活更精彩

2023年05月29日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者李栋）“AIGC元宇宙虚拟数字人”项目展示的元宇宙虚拟走秀；集光电技术、生物学技术和物联网技术造就的“植物工厂”……在正在举办的中关村论坛上，一批多场景、高水平的科技产品悉数登场，勾勒出由科技打造的美好生活新样态。

在北京海百川科技有限公司的展台里，观众不仅可以一秒进入元宇宙，还可以亲身扮演数字人，体验数字直播。“让每个人进来都可以体验成为数字人，遨游元宇宙世界。”公司负责人孙博说。

观众现场体验数字人生态系统。人民网记者 李栋摄

观众现场体验数字人生态系统。人民网记者 李栋摄

孙博介绍，AIGC元宇宙虚拟数字人生成系统，以人工智能的方式来生成超现实数字人，打造了虚拟数字人的AIGC的智能客服会话系统、数字人直播系统、会议系统、元宇宙虚拟演唱会等元宇宙场景，还可以自由捏脸定制数字人。

“虚拟系统所做的事情就是让用户可以通过运营一个数字IP，实现形象展示、社交互动、内容传播等营销价值，大大缓解了通过传统动画方式制作数字人打造虚拟IP的效果不理想、成本超高、缺少支撑平台等难题。”孙博说。

在中关村论坛展览（科博会）现场展示的植物工厂。人民网记者 李栋摄

在中关村论坛展览（科博会）现场展示的植物工厂。人民网记者 李栋摄

科技让生活更精彩，这种精彩同样也闪耀在高科技带来的食物生产端。“在这里，蔬菜的根基并没有土，而仅仅只有光和水。水里面配制的各种营养为蔬菜提供了优良的生长条件，同时也大大节省了耗水量。”一轻科技负责人李原在介绍“植物工厂”时滔滔不绝，“在洁净车间里环境中，一颗种子从种到收，可依赖立体栽培、无土栽培等方式，做到无病虫害，达到即采即食的效果。”

相比于传统种植，“‘植物工厂’不挑位置，不受气候影响，占地面积只占传统种植面积的3%，耗水仅仅占2%，当前已开发30多种蔬菜种植品种。”李原说。

当前，前沿科技从实验室走向成熟应用蹄疾步稳。科技部副部长吴朝晖在中关村国际技术交易大会开幕式暨全球技术交易生态伙伴大会致辞中表示，要着力拓展国际技术转移转化空间，打造全球科技产业创新网络，强化国家技术转移体系建设，并加快企业主导的产学研深度融合，促进重大前沿颠覆性成果的转化应用，从而驱动新兴产业和未来产业跨越发展，共同开辟经济社会发展新领域和新赛道。

“本届中关村论坛发布高质量培养科技成果转移转化行动方案的同时更注重国际技术转移和成果转化、项目落地。”中关村论坛展览（科博会）主办方相关负责人表示。

  在北京市科学技术研究院院长伍建民看来，促进科技成果转化有“牵引器”“加速器”“指挥棒”“营养液”“催化剂”五个着力点，分别代表坚持需求问题及应用导向、建立中试熟化平台、完成科技成果评价体系、完善科技成果转化配套条件、加强科技成果转化队伍和人才建设。

“让买者想买、让卖者想卖是一个迫切需要解决的问题。”中国技术交易所董事长郭书贵认为，针对目前技术交易方面存在顾虑多、积极性不高的问题，还需要相关部门进一步明确实施细则，通过扩大成果转化的股权激励改革、赋权改革等多种方式，进一步激发广大科研机构以及科技人员推动技术交易以及科技成果转化。

(责编：罗知之、高雷)
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