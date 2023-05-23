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国家能源集团黄骅港站：踔厉奋发，确保煤炭接卸畅通

2023年05月23日13:03 | 来源：人民网
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朔黄铁路黄骅港站是国家能源集团最大煤炭出海口站，作为衔接西部煤田和东部港口的纽带，充分发挥“一体化”煤炭卸车大站区位优势，扛起能源保供的使命担当。截至2022年底，历史累计完成煤炭运量超25亿吨，为保障京津冀地区及沿海地区能源安全稳定供应作出了重要贡献。

勇于担当，善于作为

为确保“上游接的进来，下游交的出去”，身处“路”与“海”链条上的黄骅港站，力争守好“桥头堡”战略位置，以提升万吨列车组合效率为切入点，适时调整运输策略，灵活使用空、重车到发线，不断升级运输组织模式。

作为煤炭接卸量稳居全国铁路前列的黄骅港站，拥有115条股道、432组道岔、526架信号机、14台调车机、13台翻车机，运输组织复杂灵活，这无疑给黄骅港站的“大脑”，行车组织人员增加了挑战；同时，也给设备检修人员带来不少压力。

“行车组织简单地说就是‘装进来、开出去’。”与车站同龄的副站长郑树强正在给当班的列车调度员传授经验。

这看似简单的六字要诀，字字蕴含着千钧之力。为了确保列列“乌金”顺利通江达海，他们按照四班三运转，不分昼夜24小时高效而忙碌的运转着，根据具体形势变化，不断优化到发线使用，调整作战方案策略。

正是一年春光好，春检春鉴工作忙。4月6日，渤海湾清晨的阳光慵懒的照耀着黄骅港站，但此时，工务工队的作业人员已经手持工具，穿梭在设备之间，用练就的“火眼金睛”辨别着铁路线路及道岔设备的状态。

“黄骅港站港前作业区这些道岔是重中之重，对待这几组道岔的检查标准要更加严格，不得马虎大意。”黄骅港工务工队副队长闫啸坤严肃地说。

国家能源集团黄骅港站两万吨列车蓄势待发

在一次次检查检修中，一张张“横向到边、纵向到底”的设备安全网愈织愈密，为能源保供奠定着坚实基础。“截至5月13日，黄骅港站今年累计完成煤炭运量7437.8379万吨……”每日18时是运输统计节点，车站员工看着今年以来的任务完成数据，露出欣慰的笑容。

忙碌中，又一列2万吨钢铁巨龙鸣响了出发的风笛声，是号角，更是鼓励！

创新引领，科技赋能

“少人则安、无人则安、科技兴安”是朔黄铁路一直追求的目标。朔黄铁路公司党委决心将黄骅港站建设成为智能调车重载车站，通过自主科技创新实现调车作业的智能化、自动化、集约化。

谁来接下这个承载了众多期盼与众望的重担？

“作为在黄骅港站呆了18年的‘老人’，这里就是我的家，一线一岔都是我看着它们成长起来的，我理应为这个家再做点有意义的事情！”黄骅港站主管牛磊深情的说。

从那以后，牛磊便潜心于智能调车科技攻关之中，为了确保项目如期可靠落地，他查阅大量文献，了解国内外应用现状，与相关负责人奔走于现场的每一个角落进行实地勘察，对5G基站、视频监控摄像头的安装位置研讨商定，力求精准；为保证智能调车项目施工能够顺利进行，他像指挥官般运筹帷幄，将站场图当作战图，最大限度平衡施工计划。

“系统根据现车情况自动编制计划之后，要自动确定是否存在影响进路开通的因素，从而实现自动排路。”

牛磊沙哑浑厚的声音不断从模拟仿真演练室传出，从功能搭建，组织人员集思广益提出建议，到协商研究提供重要资料，再到模拟测试、功能验收，他和他的攻坚小组不分昼夜，奋战在最前沿，常常错过吃饭时间，每当攻克一个难关，耳边传来阵阵雀跃的欢呼声，严肃的脸庞才露出连他自己都不曾察觉的笑容。

目前，这套系统正在黄骅港站试运行当中，实现了调度命令签发、卸车计划编制、调车机运转、联锁进路办理、翻车机推送、外勤作业通知等业务流程自动化智能运行，大大减少了人工作业频次，提高了调车作业效率，一系列新技术运用保障了现场作业安全。

党建引领，踔厉奋发

黄骅港煤炭港区协作单位众多，如何提升国家能源集团“一体化”运营效率，打通煤炭接卸“最后一公里”，确保路港高效协同发展？车站既要做好本职工作，还要打好配合战。

“近几年，我们与港口公司、煤炭经营公司、铁路装备等区域单位党支部深化党建联合共建，联合创岗建区、技术攻关、业务沟通，捋顺中心工作流程，使得运输效率大幅提升，为能源保供工作注入源源动力，运量屡创新高。”黄骅港站站长（党总支书记）冯晓杰介绍道。

实施党建共建，发挥党员模范带头作用，确保国家能源集团区域产业链条“一体化”紧密连接，生产经营高位高效运行，实现企业高质量发展。

煤炭卸不下来，空车就开不出去，矿区就没有车辆来装煤，可谓牵一发而动全身。最大化保障运输组织畅通，车站值班员需要因时而动，因势而动，仿佛一个成竹在胸的棋手，步步为赢。

叮铃叮铃……数字调度值班台电话响起。杨奥博连忙提起电话，认真联系到：“港口站有，请讲话。”“18011次，Ⅰ场10道通过，经联6线，港前25道A段停车，请注意瞭望并控制车速。”

国家能源集团黄骅港站值班员指挥行车作业

作为一名共产党员，90后的杨奥博微微一笑说：“对于像他这样煤炭保供战线上的铁路人来说，科学调度、合理指挥，保障煤炭安全稳定供应，坚守在能源保供第一线，就是他们的能源保供责任。”

电话还在不断响起，杨奥博用他那铿锵有力的嗓音不断地进行呼喊联系，将一道道行车命令传到每一趟列车的司机耳中，确保接卸畅通。在灯光的衬托下，他胸前的党徽灼灼生辉……（孙振乾、张熊超）

(责编：曹淼、李源)
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