王绍绍

智能机器人书写软笔书法、“黑灯工厂”智能机械臂精准工作、医生使用数字化系统远程看诊……在2023第七届世界智能大会上，人工智能在智能制造、工业互联网、智慧医疗等领域广泛运用，描绘出智慧科技产业蓬勃发展的崭新图景。

多位与会嘉宾表示，人工智能作为一项战略性新兴技术，日益成为科技创新、产业升级和生产力提升的重要驱动力量，以科技创新驱动制造业转型升级，是推动我国经济高质量发展的必由之路。

智能制造积蓄新动能

可自动识别50种场景、自动调优图像参数的智能摄像机；可实现水雨情信息实时采集和可视化监管的水库水情智能监测预警系统；智能制造的创新发展已经深度融入人们工作、学习、生活的各个领域。

“当前，全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代，发展智能制造是实现制造业提质增效的重要途径。”与会专家表示，从制造设备的数字化、虚拟化，到智能工艺和数据驱动的质量控制与实时监控，再到产品设计和用户体验的数字化创新，在本届世界智能大会上，这样的新变化、新亮点随处可见。

制造业是国民经济的主体，是实体经济的基础，也是一个国家创新的源泉和综合实力的体现。智能制造作为新一轮科技革命和产业变革的核心技术和建设现代化产业体系的新动能，正推动我国企业探索智能制造新的发展方向，让智能生产的应用场景更加丰富。

浪潮海岳企业数字化平台在本届世界智能大会的展区显得格外醒目，据介绍，该平台从经营管理数字化和生产运营数字化两个层面，推进制造业数字化转型，以此为基础打造的智能工厂制造运营管理系统生产效率可提升25%。

“随着企业数字化转型纵深推进，智能制造是推动制造业产业数字化的核心，工业软件深入应用是关键。”浪潮集团副总裁、浪潮数字企业总经理魏代森说。

进一步加快智能制造领域创新突破是实现经济高质量发展、激发经济新动能的重要驱动力。与会专家认为，未来应持续增加智能制造供给，丰富应用场景，提供各方面的支撑，落实相关激励措施。通过提升创新载体活力、引导产业数字化转型、加快智能制造创新成果转化，鼓励企业加大技术改造投入，推广智能制造新技术，加强标准化体系建设。

工业互联网打造未来工厂

在第七届世界智能大会上，“5G+未来工厂”相关展区现场模拟了智能工厂自动化生产的全过程，展示了自动化、5G化、信息化——“三化”融合解决方案的成功应用。

据了解，工业互联网一般包括网络、平台、数据、安全四大功能体系，是实现人机物全面连接、打通信息“大动脉”的重要载体，是制造业高质量发展的根基。

“从过去五年的探索和实践看，我国工业互联网发展取得了丰硕成果，成为制造业高质量发展的重要支撑。”与会专家表示，作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，工业互联网对于我国制造业实现“由大变强”意义重大。

中国联通（天津）工业互联网研究院技术总监靳冰祎介绍，数字时代，5G工厂正在工业互联网领域延伸应用场景，并且正在规模化发展，实现工业数据价值的最大化，为企业的精准决策提供依据，有利于助力工业转型升级和数字经济高质量发展。

工信部数据显示，截至今年3月，我国5G基站总数达264.6万个，占移动基站总数的24.3%。5G应用已覆盖52个国民经济大类，移动物联网在数字城市建设、智慧交通、移动支付等领域实现了较大规模应用。

“加快推进工业大数据应用创新，全面推广应用智能生产线、数字化车间、智能工厂，加速行业级别工业云向工业互联网平台转换，是接下来工业互联网发展的重点路径。”上述专家说。

人机协同惠及智慧医疗

在本届世界智能大会上，脑机交互与人机共融也成了大家重点关注的领域，世界首款神经调控式机械外骨骼系统“神工-神甲”吸引了许多观众的目光。脑机接口技术是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。

新一代人工智能凭借高效精准处理多元、多维、多模态的海量数据等优势，能有效解决多学科交叉的基础科学问题和复杂场景影响下的工程科技难题。在生物医学领域，人工智能正在加速新药研发的试制过程，有效支持科学影像分析和远程医疗等工作。

“人机的深度融合可以提高科学研究的效率和准确性，未来将推动基础科学进一步开拓空间，助力智慧医疗事业发展。”国家卫生健康委员会规划发展与信息化司副司长、一级巡视员刘文先说。

与会专家介绍，2020年，我国在启动新一代人工智能重大专项和发展规划以后，随即就开始了脑科学和类脑计算的重大专项立项，以脑重大疾病诊治和类脑计算、脑机智能研究为两翼，通过基础学科、技术进步、跨界协同来拓展人类的感知视野。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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