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“传统村落万里行”系列报道

【发现最美 你评我论】中国安徽传统村落大赏丨邀您共赏文旅画卷 每张都值得收藏！

人民网记者 许维娜
2023年02月19日11:26 | 来源：人民网
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党的二十大报告提出“加强城乡建设中历史文化保护传承”。住房和城乡建设部数据显示，十年来，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。日前，人民网记者通过座谈交流、实地走访、现场采访等环节，从生动鲜活的基层实践中了解我国传统村落保护发展特色经验，推出“传统村落万里行”系列报道。

【发现最美 你评我论】中国安徽传统村落大赏丨邀您共赏文旅画卷 每张都值得收藏！

为期3天的“发现最美 你评我论”——“传统村落万里行”网评品牌活动在安徽省黄山市顺利落下帷幕。

住房和城乡建设部村镇建设司村庄建设管理处处长孙晓春表示，从2012年起，住房和城乡建设部会同有关部门建立了中国传统村落保护名录制度，先后组织了5次全国性的调查，分5批将有重要保护价值的6819个传统村落列入国家保护名录，又推动江西、江苏等16个省份将7060个村落列入省级保护名录，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富、保护最完整、活态传承的农耕文明遗产保护群，力求留住乡亲、护住乡土、记住乡愁。

记者在采访中了解到，通过实施传统村落保护工程，保护了文物古迹、历史建筑、传统民居等传统建筑52万栋。其中既有安徽西递宏村等世界遗产，也有山西皇城村、浙江诸葛长乐村、贵州郎德上寨、福建洪坑村、江西流坑村、湖南张谷英村等全国重点文物保护单位，还有大量富有民族特征和地方特色的传统民居，如徽派民居、客家围屋、吊脚楼、地坑院等。

西递村、宏村、呈坎村、卖花渔村……传统村落中蕴藏着的丰富历史信息和文化景观，为中华文明留下了宝贵遗产，承载了中华民族的历史记忆。人民网记者邀您一起走进安徽省黄山市，了解传统村落焕发的新时代魅力。（实习生赵文璇对此文亦有贡献）

(责编：赵竹青、吕骞)
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