中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

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■ 百度深耕国内人工智能市场多年，对于人工智能将给中国经济带来的长期增长，我抱有极大信心

■ 随着创新环境不断优化，大规模的创新成果必然会在中国持续涌现

■ 当下，我们最重要的是拼创新、抢机会，不抱怨、不躺平，通过各行各业的智能化改造来提升效率，推动增长，把信心传递给每一个人

2023年，是全力拼经济的一年。无论是国家还是企业，都非常关注经济增长。

技术创新驱动增长。下一个驱动大增长的技术创新是什么？我认为，是人工智能。

过去一年，无论是技术层面，还是商业层面，人工智能都有了很大改变。技术层面，人工智能从理解内容，走向了自动生成内容，包括用于作画、图文、视频等多类型的内容创作；商业层面，在基础设施智能化改造等领域的进展明显。

未来，人工智能将如何改变工作和生活？我们充满期待。有机构预测，到2030年，人工智能软件可能产生高达14万亿美元的收入和90万亿美元的企业价值。百度深耕国内人工智能市场多年，对于人工智能将给中国经济带来的长期增长，我抱有极大信心。

当前，我国经济恢复仍面临挑战，但路是人走出来的。中国有足够多的技术应用场景，有全球最完备的产业体系，有不断完善的新型基础设施，有大量受过良好教育的技术人才，随着创新环境不断优化，大规模的创新成果必然会在中国持续涌现。

中华民族有着优秀的传统文化，只要有机会，我们就会去提升自己、发展自己；我们非常勤奋，不怕吃苦，总想尽力让自己和家人生活得更好。我想，这也是中国经济韧性十足的一个关键因素。

中央经济工作会议强调坚持“两个毫不动摇”，让我们信心更足。当下，我们最重要的是拼创新、抢机会，不抱怨、不躺平，通过各行各业的智能化改造来提升效率，推动增长，把信心传递给每一个人。

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(责编：杨曦、陈键)

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