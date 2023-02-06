本报记者 孔德晨

1月份，浙江省宁波市舟山港金塘港区大浦口码头集装箱吞吐量19.28万标箱，同比增长59.04%，实现了新年首月开门红。图为1月31日，宁波舟山港金塘港区大浦口码头灯火辉煌、集卡穿梭奔忙，一派繁忙景象，集装箱轮正在进行11093标箱卸载作业。

姚 峰摄（人民视觉）

近期，各地2022年经济数据“成绩单”相继公布：国内生产总值（GDP）增速方面，福建、江西以4.7%的增速并列第一，跑赢“全国线”；GDP总量方面，22个省（区、市）GDP规模超2万亿元，排名前两位的广东、江苏两省GDP规模突破12万亿元关口，排名前十位的省份中有8个省份GDP规模超5万亿元……截至今年1月底，31个省（区、市）地区生产总值均已出炉。

有关人士认为，各省份经济的强劲表现凸显了中国经济的韧性和活力，未来省域间的竞争与合作有望推动各地经济实现更好发展，为中国经济高质量发展注入更强劲的动力。

超12万亿成员再添一省

逼近13万亿元！2022年，广东地区生产总值为129118.58亿元，同比增长1.9%，逼近13万亿元，这也是广东GDP总量连续34年居全国第一。

紧随其后的是江苏省，2022年GDP首次突破12万亿元，达122875.6亿元。江苏省统计局解读，从总量看，江苏继2020年、2021年先后迈上10万亿元、11万亿元台阶后，连续3年跨越3个万亿元大关；经济总量占全国比重达10.2%，稳定发挥了全国发展“压舱石”作用。

2022年GDP总量排在前十位的省份分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽。广东和江苏为中国两个GDP超10万亿元的经济大省，山东与浙江分别在8万亿元和7万亿元的阵营。河南超6万亿元，四川、湖北、福建处于5万亿元梯队。湖南、安徽、上海、河北、北京为4万亿元梯队。GDP规模在2万亿元至3万亿元这一区间的省份最多。

看增速，2022年GDP增速超过全国水平（3%）的省（区、市）有16个。从2022年各省（区、市）经济增速来看，大部分处于2%-5%这一区间。超过或等于4%的有10个省（区、市），分别为福建、江西、湖南、甘肃、山西、湖北、陕西、云南、内蒙古、宁夏。其中，福建、江西、湖南、甘肃4个省份增速超4.5%，江西和福建增速并列第一。

多地持续发力高质量发展

不仅在规模上有所突破，各地也在经济发展质量提升方面持续发力。

广东省加快推动高质量发展步履不停。广州近期举办高质量发展大会，对企业代表发出投资兴业“邀请函”；东莞市提出20条政策、75项举措支持制造业，全力以赴抓经济；江门市紧锣密鼓推动重点项目建设提速增效，年度计划投资超1200亿元……“广东省的高质量发展，对于全国的高质量发展有着非常关键的、重要的支撑作用，同时也对全国的高质量发展有非常重要的方向和引领示范意义。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平说。

福建省统计局数据显示，2022年福建省高技术产业、装备制造业分别增长17.1%、13.7%；数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济成为福建的新增长极，数字经济增加值达2.6万亿元。福建省统计局副局长杨洪春介绍，2022年，福建省发展动能持续积蓄，新动能产业增长快、韧性足，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长39.6%和28.7%；发展后劲增强，一批稳投资、促发展、惠民生的重大基础设施项目加速形成实物工作量，为稳增长提供强劲动力。

看江西省，三次产业结构由上年同期的7.8∶44.4∶47.8调整为7.6∶44.8∶47.6，产业结构不断优化；再看山东省，聚焦制造业强省建设，全年规模以上工业增加值同比增长5.1%，41个大类行业中，近七成行业保持增长……

各地区设立目标稳中求进

今年怎么干？近期，全国多地在总结去年成绩的基础上，明确了2023年的经济发展方向。

不少省（区、市）定下了2023年经济增速目标，数值范围在4%至9.5%。其中，最高的是海南，提出2023年地区生产总值预期增长目标为9.5%左右。西藏紧随其后，为8%左右。江西、新疆均为7%左右，安徽、湖北、湖南、宁夏为6.5%左右，重庆为6%以上。前四个经济大省，广东、山东和浙江把2023年GDP增长目标定为5%以上，江苏定为5%左右。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，各省份设定的增速目标，体现了经济大省和有条件的省份勇挑大梁、力争为全国完成经济社会发展预期目标打好基础开好局的担当。同时，也说明当前经济运行保持恢复和回稳态势，各地区正抓住机遇期、攻坚期奋力冲刺，稳字当头、稳中求进。

具体怎么做？广东省明确提出，2023年将以实体经济为本、坚持制造业当家，加快建设制造强省、质量强省；山东省明确2023年将着力深化新旧动能转换，在构建现代化产业体系上加力提效……“各地经济工作的重点难点，依然在全力扩大社会有效需求，特别是积极扩大国内需求。”庞溟认为，下一阶段各地区应稳定市场主体信心，扩大国内需求，扩大有效投资，促进消费复苏，增强经济内生动能。

(责编：牛镛、袁勃)

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