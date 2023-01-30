原标题：新能源进入TWh时代 恩捷股份全面布局迎未来

1月30日，恩捷股份发布2022年业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润达39亿元至43亿元，同比增长43.51%至58.23%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为37.7亿元至41.3亿元，同比增加46.86%至60.88%。新能源汽车行业在2022年持续火爆，恩捷不断扩充产能适应行业升级的同时，深入强化研发实力，2022年净利润均创历史新高，整体业绩喜人。

恩捷股份表示，机遇眷顾有准备的人，随着新能源汽车、储能市场的快速爆发，恩捷已经为迎接TWh时代做好了准备。

中国新能源汽车行业有较大增长空间

根据乘联会发布的数据，2022年12月中国新能源汽车市场渗透率达29.5%，预计2023年中国新能源汽车销量将达850万辆，市场渗透率将进一步扩大到36%。叠加全球出口因素，中国新能源汽车行业依然还有相当大的增长空间。

对此，业内人士解释称，国内新能源汽车在驱动力由政策端向市场端逐步转变的过程中，随着车企降价以及各地刺激消费的措施陆续出台，中国新能源汽车将会进入加速渗透阶段。从国际市场来看，随着欧洲各国陆续宣布禁售燃油车计划，新能源汽车占比将快速提升，未来五年新能源汽车行业发展将实现全球共振，新能源汽车产业链将迎来下一个高光时刻。

恩捷完善国内布局、加速全球扩张

新能源汽车行业的蓬勃发展，带动上游动力电池相关行业也加速了产能扩张。

行业龙头恩捷股份副董事长李晓华介绍，作为锂电池四大关键材料之一，过去一年，隔膜行业呈现供需两旺的特征。

方正证券分析师预测，全球隔膜总需求2025年有望达到301.77亿平方米，其中湿法隔膜、干法隔膜预计分别占比85%、15%，需求量分别为256.50、45.27亿平方米。行业专家预计，根据目前知名动力电池企业公布到2025年的产能规划需求，未来三年，全球锂电隔膜市场还有三倍的增长空间。

据鑫椤数据库统计，2022年国内隔膜市场占全球隔膜市场的份额达到82.5%，相较于2021年提升了7%，首次超过80%。其中，2022年全球湿法锂电隔膜产量超过120亿平方米，国内隔膜总产量达到97.9亿平方米，同比增长61.3%，湿法隔膜作为动力电池领域主流产品，国内湿法隔膜全球市占率超80%，增长迅速。

从湿法隔膜市场格局来看，目前恩捷股份牢牢占据国内湿法隔膜市场50%以上的市场份额和全球33%以上的市场份额。凭借2022年的持续扩产，目前恩捷母卷产能已高达70亿平方米。

恩捷股份的客户群也“群星闪耀”：宁德时代、中创新航、比亚迪、蜂巢能源以及LG新能源、三星动力电池、松下电池等全球头部锂电池客户均与公司有合作。而公司在2022年12月陆续与蜂巢能源、国轩高科、中创新航等动力电池头部企业签订保供协议。

同时，为了更好地服务客户，恩捷股份积极配套下游客户，在其周边设立生产基地。公司在华东、华南、西部等行业重点区域均建成了生产基地，同时也在海外进行了相关布局。

2022年3月，玉溪恩捷项目投资协议签约暨开工仪式启动；5月，恩捷股份在美国确立投资建厂；6月，恩捷股份旗下上海恩捷携手宁德时代共同投资厦门恩捷。2023年，公司在湖北、江西、江苏等基地的部分产线将如期建成并投产。

为满足供应欧洲市场日益增长的锂电池隔离膜需求，恩捷股份早在2020年就投资建设匈牙利恩捷工厂。近日，公司表示，匈牙利恩捷一期建设已进入设备安装阶段，预计今年如期投产。

积极投身储能市场 恩捷全面布局迎接未来

随着全球范围内新能源汽车的爆发式增长以及储能市场的快速兴起，锂电池行业将从“GWh”时代迈入“TWh”时代，干法隔膜在对能量密度要求不高的动力电池细分领域以及储能领域的需求量将迅速扩大。

有行业分析师认为，随着2023年比亚迪新能源汽车市场份额逐步扩大以及储能市场的高增长需求， 干法隔膜供应可能也会趋于紧张。同时，储能市场的需求将维持高增长态势，整体锂电池对于隔膜的需求仍将保持40%左右增长。预计2023年中国隔膜产量将会冲击200亿平方米大关。

未雨绸缪，恩捷在2021年就启动江西干法隔膜生产项目，产能规划为10亿平方米，该项目将为储能领域的隔膜需求提供充足的供应保障。此外，公司与Celgard合资建设干法隔膜项目。

2022年，恩捷研究院实现半固态离子电导隔膜量产交付、第三代低闭孔温度高安全性基膜小批量交付、高耐热性基膜基础开发等。此外，上海恩捷分析测试中心通过CNAS的认可，成功跻身国家认可实验室行列，和全球100多个国家和组织互认。

恩捷正在全面布局，迎接未来，以“致力于成为世界一流的材料研发生产企业和国内最具竞争力的包装企业”为愿景，力争到2025年实现“从产能世界第一，到成本、效率、质量世界第一”的战略发展目标。

(责编：董童、李源)

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