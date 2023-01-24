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我国新能源汽车产销连续8年全球第一（新数据 新看点）

2023年01月24日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月23日电  （记者王政）中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

　　市场规模全球领先。去年我国新能源汽车全年销售688.7万辆，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。

　　品牌竞争力大幅提升。2022年，自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到79.9%，同比提升5.4个百分点；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。全球新能源汽车销量排名前十的企业集团中我国占据3席，动力电池装机量前十企业中我国占据6席。

　　配套环境日益优化。截至2022年底，全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座，充换电基础设施建设速度明显加快。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。

　　工信部有关负责人表示，当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计今年仍将保持较快增长态势。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月24日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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