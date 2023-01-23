人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网记者新春走基层

村里年年换新貌，日子越过越红火

赵竹青 王震 赵明妍 张浩洋 关喜艳 曾智慧
2023年01月23日11:49 | 来源：人民网
小字号

百节年为首。洒扫庭除、辞旧迎新，满满的春节“仪式感”里，既承载着收获的喜悦，又饱含着奋进的雄心。

乡村烟火气，最抚凡人心。除了美不胜收的乡村景色，还有日新月异的乡村生活，更有与时俱进的科技与人文。发展特色种植业，让农产品“走南闯北”销往全国；依托独有旅游资源，农家乐让“土窝”变“金窝”；借助电商直播拓展农产品销路，农民足不出户就能打开市场……暖阳中、新年里，我们从各地热闹的“年味”中，看到了一幅幅富有特色的乡村振兴新画卷。

美丽乡村变化大 绿色发展动能足

“过年了，欢迎来我们村子，看看现在的大变化！”张家口市张北县德胜村党支部书记，叶润兵已经当了20多年。春华秋实里，这里从贫困山村变为美丽乡村，他亲眼见证，也用双手创造、双脚丈量。

“我们的特色产业是马铃薯种植，这个季节已经都收入地窖了，春天将被卖到全国各地。”叶润兵介绍，目前村里共有280个育种大棚，马铃薯种植农户已达170多户，2022年马铃薯种植产值已超过1000万元。

不仅是马铃薯，在村南边，还有连片的西红柿温室大棚，俯身进入，瞬间被暖意包围。橙红色的、圆溜溜的西红柿，紧紧挨在一起，56岁的村民秦恩宝正在忙着搬运刚刚采摘的西红柿。

村民秦恩宝正在搬运刚刚采摘的西红柿。人民网 张浩洋摄

一年能收入多少？秦恩宝摊开一个手掌，脸上带着腼腆，“五万四！现在我们老两口在家门口就能上班了，也不用孩子操心。这两天孩子也要从外地回来过年了，他说每年回来村子都变个样，越来越好，又能团聚咯！”

再往村北走，可以看到一排排光伏板，这些被村民们称为“铁杆庄稼”。“2017年，为了进一步拓宽增收渠道，德胜村先后建起两座共500千瓦的村级光伏电站，年收益达60多万元，全部用于增加集体收入。如果夏天来，还可以看见光伏板下种植中草药和饲草苜蓿。”叶润兵说。

如今，低碳发展已成为德胜村的标签之一。2022年德胜村还成为第三届中国国际太阳能十项全能竞赛基地。村西15栋新能源建筑造型各异，赛后这些智能化、零耗能，充满未来感的建筑永久留在当地，成为德胜村未来乡村振兴发展的新符号。

以得天独厚的生态和优美的环境为依托，村里搞起了乡村旅游。村民陈丽柱把自家闲置小楼装修成了民宿，仅是2022年夏天的1个多月的时间里，收入达2万多元。陈丽柱说：“闺女把房子挂在网上，客人直接来住，我和老伴负责收拾，我们自己的‘土窝’现在成了致富的‘金窝’。”

2022年，德胜村集体收入达到222万元，全村人均可支配收入突破2万元。叶润兵表示：“2023年，德胜村将继续把生态优势转化为绿色发展动能，不断为百姓探索发展新路径。”

“人人有事干，四季有收入。”这就是叶润兵新一年的最大心愿。

文化集市年味浓 乡村旅游人气旺

“文化集市开在了家门口，我们打心底里开心又自豪！”阳光普照，暖意融融。春节前夕，武汉市黄陂杜堂村里格外热闹。猜花灯、吹糖人、敲汉锣、剪窗花等传统非遗文化在这里集中亮相，村民们看着热闹非凡的景象，一个个都乐开了花。

各色花灯点缀下，乡村旅游人气旺。人民网 关喜艳摄

在送福送春联展台前，游客络绎不绝，争先领取福字礼包。“正好春联还没买，今天来杜堂村逛年会，没想到还能领到福字礼包，太开心了。”从武汉市区过来游玩的曾女士满心欢喜。

在剪纸展台，一幅幅栩栩如生的剪纸画令人驻足观看。“兔子抱铜钱，寓意吉祥富贵，新春来临祝大家兔年财源滚滚。”黄陂剪纸代表性传承人魏松山向记者介绍道。除了兔子主题剪纸，展台上还有“喜迎二十大”“花木兰”等主题剪纸。

“加油，使劲儿吹。”在吹糖人展台旁，一位小朋友正鼓足气吹糖人，旁边的姐姐不忘给妹妹加油鼓劲儿。同样，在画糖人摊位前，小朋友在专注等待，眼睛随着手艺人手中的糖勺忽高忽低、飞丝走线，不一会，自己的糖人就做好了，拿在手里轻轻抿一口，“哇，真甜！”

当日，不少游客带着家人朋友一起来杜堂村体验乡村传统文化集会。“很多都是我们小时候玩的、吃的，还有一些传统非遗手艺，就想带孩子来体验一下，感受一下小时候过年的气氛。”游客林女士表示。“今天带家人一起来玩，很开心，这是三年疫情以来感受最有年味的一次活动。”游客陈先生感慨道。

近年来，武汉黄陂乡村振兴成效显著，尤其以杜堂村为代表。该村依托木兰花乡景区联合杜堂片区五个行政村，积极发动群众积极参加共建共治共享，将荒凉颓废的落后村、空心村改造成生态宜居的美丽乡村，实现了乡村变景区、农民变股民、资源变资产、民房变民宿“四个变化”。

“我们村现在是远近闻名的美丽村、富裕村。散步出门见景，村民时刻都能享受家园‘春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿’的四季盛景。”该村第一书记葛天才表示，不仅村庄变景区，现在村民户均增收达10万元以上。

当日，位于该村的木兰不夜城正式开街迎客。街区里人潮涌动，灯火辉煌，各地美食在此汇聚，古装文艺演出精彩纷呈，猜灯谜，赏民俗文化，这个春节，杜堂村烟火气燃烧升腾，文化旅游迸出经济消费新动能。

直播带货开销路 农业文旅融发展

在云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县，村民们忙活着杀年猪、熏腊肉、灌香肠，热热闹闹地庆祝新春佳节的到来。

其乐融融包粑粑。李关伟摄

为了在春节前赶制出香美可口的包“马脚杆”粑粑，一大早天刚亮，热水村村民李梅就张罗了起来。烧火、上甑、切肉、取粑、做粑……一家老小齐上阵，大家各司其职又相互配合，气氛喜庆又温馨。

邻居们也前后脚赶来帮忙，大伙儿围坐一起，将腌制好的腊肉裹进糯米，用棕叶捆绑好，再放入铁锅内，用柴火蒸煮。袅袅炊烟盘旋缭绕，空气中弥漫着令人垂涎的香味，迎接春节的仪式感十足。

“现在我们的日子是一天比一天红火。马上过年了，今年的糯米比去年更多了，多包点粑粑，送给亲戚朋友们也尝尝。”灶膛里的柴火发出噼哩啪啦的声响，李梅的脸上乐开了花。

“各位家人们，这是我们壮族的‘马脚杆’粑粑，软糯弹牙，纯天然无污染……”一旁，邻居李艳正拿着手机将镜头对准了桌子上的马脚杆粑粑开始了直播。翠绿的粽叶包裹着诱人的糯米，香味儿仿佛要从屏幕中溢出，引得直播间里的网友纷纷留言：“好吃”“看着真香啊”“快介绍一下味道”……

这几年，得益于脱贫攻坚行动和乡村振兴战略的实施，热水村基础设施逐步完善，随着直播带货兴起后，村里和李艳一样的电商主播就有好多个。在热水村，每年通过网络直播卖出去的壮族美食能有8万元左右。

“不仅是线上，在线下我们村的壮族美食还通过超市、副食店等渠道进入了千家万户。特别是最近这一两年，每年都要售出2吨左右。”李梅欣喜地表示，去年，村里还有不少人参加了2022中国—东盟博览会旅游展，大伙儿正筹划成立合作社，把村里的妇女们都吸纳进来，借着乡村振兴，大力推进“农、文、旅”融合的契机，把壮族美食产业做大做强。

“吃粑粑咯……”灶膛上热水沸腾，李梅揭开锅盖，把还散发着蒸汽的马脚杆粑粑用筷子一个个挑进筲箕里。闻声，大伙儿纷纷围了上来。对于壮家人来说，粑粑不仅是黏住亲情的“集结号”，更是民族团结的象征。只有吃上一口自己亲手包的粑粑，这“年”才算是真正来了。

如今，越来越多的乡村因地制宜，通过积极探索电商、旅游、特色产业等融合发展新路径，让乡亲们在家门口捧上“金饭碗”，钱袋子越来越鼓，小日子越过越甜。走在新时代、踏上新征程，乡村振兴的使命召唤愈发清晰，农村广阔的天地将大有作为。 

       人民网记者新春走基层系列报道：

在团圆的期盼中，踏上幸福回家路

“热”起来！看年货消费里的“人间烟火气”

全力做好春节假期保供 他们坚守在一线

春节返乡，看见“城尾乡头”腾飞新貌

(责编：杨迪、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
村里年年换新貌，日子越过越红火
　　百节年为首。洒扫庭除、辞旧迎新，满满的春节“仪式感”里，既承载着收获的喜悦，又饱含着奋进的雄心。…
“这里像家一样温暖”——人民网记者回访福建福州市社会福利院老人
　　2023年1月18日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京通过视频连线看望慰问基层干部群众，向全国各族人民致以新春的美好祝福。这是习近平通过视频连线，同福建省福州市社会福利院的老人和护理人员亲切交流。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部