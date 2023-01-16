人民网北京1月16日电 （记者栗翘楚）1月13日，人民网与优必选科技战略合作签约仪式在京举行，人民网党委副书记、总编辑罗华，优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑出席仪式并致辞。

2021年12月，工业和信息化部等15个部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

当前，以人工智能为代表的新兴信息技术蓬勃发展，人工智能应用技术的加速普及，正在极大地催生医疗健康、教育、金融、安全防务等专业服务领域的变革。从推动构建新一代信息技术、人工智能等一批新的增长引擎到强调开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

人民网党委副书记、总编辑罗华致辞。人民网记者 翁奇羽摄

罗华在致辞中表示，党中央一直高度重视发展战略新兴产业，在国家政策与市场需求的推动下，10年来，一批具有国际竞争力的科技型企业不断成长壮大，形成了以中国企业自主创新为主的发展优势。其中，完整的机器人产业链，在新兴领域实现了颠覆性、爆发式的发展和更高速的技术迭代。人民网在2019年提出了“内容科技”的概念，传播内容认知全国重点实验室面向国家重大需求，牵头承担国家重点研发计划项目，在数字产业等多个领域，取得了阶段性研究成果。相信此次双方合作将进一步推动人工智能产业在科技竞争中更进一步，在新赛道上展现新作为。

据悉，优必选科技创立11年来，专注于人工智能及机器人核心技术的应用型研发、前瞻性研发与商业化落地，布局了包括高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM与导航、人机交互和手眼协调等核心技术，在此基础上推出了商用服务机器人和个人/家用服务机器人等一系列产品，并提供人工智能教育、智慧物流、智慧康养等多行业解决方案。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑致辞。人民网记者 翁奇羽摄

周剑表示，2023年对于人形机器人行业来说是充满期待的一年。社会各界都在共同努力，从供给和需求两侧“双向发力”，加速推进人形机器人产业的崛起。优必选科技通过与人民网达成深度战略合作，结合人民网的平台优势与优必选科技在智能机器人行业的研发及商业化落地能力，双方将共同推进智能机器人、5G、大数据等新技术的融合应用，在人工智能教育、智慧康养、智慧党建等多个领域展开全面合作，以AI赋能各行各业的智能化转型与升级。

现场签约环节。人民网记者 翁奇羽摄

在签约环节，人民网党委委员、副总编辑孙海峰与优必选科技首席品牌官谭旻签署合作备忘录。未来，双方合力推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应用，提高机器人智能化和网络化水平，推动智能机器人产业向中高端迈进。

(责编：郭思邈、高雷)

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