陆娅楠

开好局、起好步，只要信心不滑坡，办法总比困难多。笃定信心、稳中求进，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成

时光的指针划进2023年。

岁首回眸过去一年，三重压力叠加，超预期因素突发，国际大宗商品价格宽幅震荡，全球粮食能源发生严重危机，抗疫大战惊心动魄，干旱山火令人揪心……考验是罕见的，困难是空前的，中国经济在持续承压中砥砺前行，全年国内生产总值预计超过120万亿元，稳居世界第二大经济体。

惟其艰难，更显勇毅。在2022年中央经济工作会议上，习近平总书记一番话引发广泛共鸣：“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”

信心从哪儿来？鉴往知来，过去一年诸多采访故事里，隐藏着答案。

走访城镇乡村，我们见证追梦人孜孜不倦，点点星火汇聚成炬。56岁航天员邓清明，甘当替补，不辍训练，近25年坚守终迎飞天时刻；86岁育种专家盖钧镒，一甲子献给一颗豆子，推动我国大豆种植面积创下60多年来新高，大豆自给率提升了3个百分点；还有千里驰援义无反顾的快递小哥、复工复产一丝不苟的大国工匠、援企纾困争分夺秒的基层公务员、抱团取暖出海抢单的企业家、降本增效苦熬寒冬的创业者……

采访本上的每一处细节、每一张面孔，折射中国经济韧性。越是任务艰巨，越要奋斗不息。发展是第一要务。亿万人民心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。万众一心凝聚的强大合力与巨大潜力，正是中国经济攻坚克难的强大底气。

调研工地车间，我们见证弄潮儿笃行不怠，创新大潮澎湃涌动。仰望苍穹，“神舟”问天，“嫦娥”耕月，全球首架C919国产大飞机开启验证飞行；遥看江海，“华龙一号”全面投运，深中通道凌波踏浪，白鹤滩绿电7毫秒“闪送”2000余公里；俯瞰大地，5G“县县通”，“复兴号”上高原，国家级先进制造业集群增至45个……

镜头里的每一个震撼、每一串数据，彰显中国经济活力。愈是形势复杂，愈要坚定信心。创新是第一动力。加快实施创新驱动发展战略，助力新技术、新产品、新模式持续迭代，确保补链、固链、强链步步稳健，才能夯实现代化产业体系基底与优势。产业体系持续增强的综合实力与竞争能力，正是中国经济逆势突围的坚实之基。

直击堵点难点，我们见证赶考者躬耕不辍，改革开放步稳蹄疾。广西河池，完成开办公司申请手续仅约半小时，创业者杜荣中点赞，“政府费心，创业放心”；甘肃平凉，拿到土地承包证，静宁县农民邹颜龙坦言，“土地确权好，农民有依靠”；上海，第五届进博会按一年计意向成交金额创历史新高，“进博会让我们发现更多中国机遇”成为外商共识……

录音笔中的每一场对话、每一次研讨，展露中国经济潜力。越是压力重重，越要头脑清醒。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。改革开放不动摇、不止步，消除更多梗阻、冲破更多束缚，才能使营商环境持续优化，让市场主体海阔凭鱼跃、天高任鸟飞。改革开放不断释放的政策红利与蓬勃活力，正是中国经济迈向高质量发展的磅礴动力。

经历过隆冬的人，更珍惜春日暖阳；穿越过风浪的人，才有弄潮的气魄。中华民族从来没有被磨难压垮过，而是愈挫愈勇，在磨难中成长，在磨难中奋起。今天的中国，站在新的起跑线上，挑战前所未有，任务艰巨繁重，但是时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们决心和信心所在。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。开好局、起好步，只要信心不滑坡，办法总比困难多。笃定信心、稳中求进，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。

田垄里总有灵性，城市中总有激情，人世间总有温情，坚持就是胜利，奋斗创造奇迹，一万年太久，只争朝夕。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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