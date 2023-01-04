人民网北京1月4日电 （记者杜燕飞）“4日油价要涨了，我要赶紧加油去了。”得知油价上涨的消息后，家住北京市朝阳区的刘先生3日晚间连忙开车到加油站给自家汽车加油。

国家发改委表示，按照现行成品油价格形成机制，自2023年1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元。至此，国内油价迎来2023年首涨，以油箱容量50L的普通私家车为例，本次油价调价后，车主加满一箱油将多花9.5元左右。

业内人士认为，此次成品油价上调，主要与本轮调价周期内国际油价的震荡偏强走势有关，美元走软也对油价产生提振。平均来看，本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期上涨4.05%、5.40%。

事实上，随着近期国际油价的走强，国内加油站的利润空间也有所加大。“目前国内民营加油站利润空间较大，加之国内汽、柴油需求仍未完全恢复，因此多数民营加油站均进行促销活动，汽油主流优惠空间在1元/升至1.5元/升，柴油优惠空间多在0.3元/升至0.5元/升。”卓创资讯成品油分析师孟鹏表示。

对于国际油价走势，国家发改委价格监测中心认为，一方面市场对全球经济及原油需求增长的忧虑情绪仍将对国际油价产生抑制作用；另一方面，俄罗斯原油出口有所缩减。在多重因素影响下，短期内国际油价将以震荡运行为主。

下一次调价窗口将在1月17日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上涨的趋势。目前来看，沙特及俄罗斯表示将坚定推进减产，亚洲局部需求也在逐渐恢复中，加之美联储1月加息力度可能继续放缓至25个基点，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

“考虑到当前原油价格已涨至高位，进入新一轮计价周期后，变化率依然维持正向区间波动，调价后首个工作日变化率将在3%附近，对应汽柴油调价幅度160元/吨上下。短期内，国际原油价格大幅波动有限，新一轮零售价上调概率较大。”金联创成品油分析师王延婷认为。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.9元/升

西藏拉萨：92号汽油8.66元/公升

云南昆明：92号汽油7.93元/升

贵州贵阳：92号汽油7,91元/升

四川成都：92号汽油7.88元/升

重庆：92号汽油7.85元/升

广西南宁：92号汽油7.84元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.82元/升

广东广州：92号汽油7.8元/升

湖北武汉：92号汽油7.79元/升

河南郑州；92号汽油7.79元/升

北京：92号汽油7.78元/升

河北石家庄：92号汽油7.78元/升

甘肃兰州：92号汽油7.78元/升

天津：92号汽油7.78元/升

山东济南：92号汽油7.75元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.76元/升

江苏南京：92号汽油7.75元/升

浙江杭州：92号汽油7.75元/升

吉林长春：92号汽油7.75元/升

上海：92号汽油7.75元/升

福建福州：92号汽油7.75元/升

安徽合肥：92号汽油7.74元/升

江西南昌：92号汽油7.74元/升

青海西宁：92号汽油7.74元/升

湖南长沙：92号汽油7.73元/升

山西太原：92号汽油7.73元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.72元/升

宁夏银川：92号汽油7.68元/升

陕西西安：92号汽油7.67元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.5元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：郭思邈、高雷)

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