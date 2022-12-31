11月6日，无人机拍摄的海南洋浦经济开发区。

新华社记者 蒲晓旭摄

7月9日，国家速滑馆“冰丝带”正式对公众开放。

本报记者 张武军摄

重庆市渝北区协调相关部门、企业加大组织货源力度，全力保障疫情防控期间生活物资供应。图为11月12日，市民在重百超市渝北中心店选购蔬菜。

新华社记者 王全超摄

12月6日，江泽民同志追悼大会在北京人民大会堂隆重举行。图为群众在江西省南昌市八一广场收看直播。

新华社记者 周 密摄

11月30日，神舟十五号航天员乘组与神舟十四号航天员乘组太空合影画面。

新华社记者 郭中正摄

6月26日，香港回归祖国25周年在即，维港两岸氛围喜庆。

本报记者 程 龙摄



编者按：2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。

凝心聚力创伟业，勇毅前行再出发。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结奋斗，开拓创新，努力实现良好开局，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴打好基础。

1 党的二十大胜利召开，学习宣传贯彻党的二十大精神迅速掀起热潮，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐

10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京举行。习近平总书记作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会选举产生了新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，通过了关于十九届中央委员会报告的决议、关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程（修正案）》的决议。这是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。10月23日，党的二十届一中全会产生新一届中央领导机构，习近平同志任中共中央总书记、中央军委主席。10月29日，《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》印发。会后一个多月，学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团成员共作报告84场，举办互动交流活动50多场，深入学习宣传贯彻党的二十大精神迅速掀起热潮，把全党全国各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。党的二十大作出的各项决策部署、取得的各项成果，必将对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，对夺取中国特色社会主义新胜利发挥十分重要的指导和保证作用。

2 中国经济稳字当头、稳中求进，我国发展站在新的更高历史起点上

12月15日至16日，中央经济工作会议在北京举行，充分肯定今年以来我国经济社会发展取得的成绩，高度评价过去五年和新时代十年的伟大成就和变革。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，深刻总结2022年经济工作，深入分析当前经济形势，对2023年经济工作作出重大部署，为做好明年经济工作、为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，指明了前进方向、提供了根本遵循。今年以来，稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，中国人民银行依法向中央财政上缴结存利润超1万亿元，财政部发行2022年特别国债7500亿元，全国税务系统截至11月10日合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。前三季度国内生产总值同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点，预计全年经济总量超过120万亿元。

3 粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐

1月4日，中共中央、国务院印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，聚焦牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，对2022年全面推进乡村振兴作出部署。11月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村振兴责任制实施办法》，专门制定党内法规明确并落实乡村振兴责任。12月12日，国家统计局公布，2022年全国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。12月23日至24日，中央农村工作会议在北京举行。习近平总书记出席会议并发表重要讲话强调，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗。

4 因时因势决策、科学精准防控，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持科学防治、精准施策，因时因势优化调整防控措施，顶住了一轮又一轮疫情的冲击，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。九版防控方案和诊疗方案先后印发，二十条优化措施和新十条优化措施及时出台，确保疫情防控的科学路径、正确方向。面对疫情防控新形势新任务，新阶段防控工作的重点调整为“保健康、防重症”。12月26日，国家卫生健康委发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，自2023年1月8日起将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

5 北京冬奥会、冬残奥会成功举办，体育强国建设全方位推进

2月4日至20日、3月4日至13日，第二十四届冬奥会、第十三届冬残奥会先后在北京举行。在习近平总书记的亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，创造了胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来的北京冬奥精神，提前实现“带动3亿人参与冰雪运动”的目标，中国体育代表团创造了历史最好成绩，北京成为全球首个“双奥之城”。体坛盛会的成功举办，激励全党全国各族人民为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

6 沉痛悼念敬爱的江泽民同志

11月30日12时13分，江泽民同志患白血病合并多脏器功能衰竭，抢救无效，在上海逝世，享年96岁。江泽民同志是我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，“三个代表”重要思想的主要创立者。12月6日，江泽民同志追悼大会在北京人民大会堂隆重举行，习近平总书记在追悼大会上致悼词时指出：“江泽民同志同我们永别了。他的英名、业绩、思想、风范将永载史册，世世代代铭刻在人民心中。全党全军全国各族人民要更加紧密地团结在党中央周围，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”

7 中国空间站进入长期有人驻留模式，三十而立的中国航天在科技自立自强上奋勇攀登

11月29日23时08分，神舟十五号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功，标志着我国载人航天工程空间站关键技术验证和建造阶段规划的12次发射任务全部圆满完成。12月2日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组移交了中国空间站的钥匙，完成中国航天员乘组首次在轨交接，中国空间站正式开启长期有人驻留模式。今年以来，神舟十四号载人飞船、中国空间站问天实验舱、天舟五号货运飞船等发射先后取得圆满成功，创造多个航天新纪录，航天员乘组在空间站工作生活期间顺利完成舱内实验和出舱活动等各项任务。2022年是空间站建造的决战决胜之年，也是我国载人航天工程立项实施30周年，中国在推动航空科技自立自强上奋勇攀登、成果丰硕。

8 庆祝香港回归祖国25周年大会、“九二共识”30周年座谈会举行，“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功，祖国统一进程扎实推进

7月1日，习近平主席出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，高度评价25年来“一国两制”实践在香港取得的成功，全面总结“一国两制”在香港的丰富实践给我们留下的宝贵经验、深刻启示，对香港特别行政区新一届政府和社会各界人士提出4点希望。7月26日，“九二共识”30周年座谈会在北京人民大会堂举行。8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，直接导致台海局势紧张升级，引发地区国家和国际社会的广泛担忧和批评。8月2日晚开始，中国人民解放军东部战区在台岛周边开展一系列联合军事行动。8月5日，中国外交部宣布对佩洛西及其直系亲属进行制裁并对美方采取8项反制措施。8月10日，《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书发表。8月16日，中共中央台办发言人受权宣布对列入清单的一批“台独”顽固分子等人员实施制裁。

9 C919大型客机获得型号合格证并交付首架，我国大飞机事业迎来重要里程碑、高端装备制造实现重大突破

习近平总书记9月30日会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。作为我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，C919大型客机2007年立项，2017年首飞，今年9月29日获得中国民用航空局颁发的型号合格证，12月9日交付首家用户中国东方航空股份有限公司。历经几代人的努力，我国大飞机事业迎来重要里程碑、迈入规模化系列化发展之路，C919大型客机研制成功并取得型号合格证投入市场，是深入实施创新驱动发展战略取得的重大成果，是建设制造强国的重要标志，是新时代改革开放和社会主义现代化建设的重要成就，对于增强我国经济实力、科技实力、民族凝聚力、国际影响力具有十分重要的意义。

10 中国就业、物价形势保持总体稳定，保障和改善民生放在更加突出位置

党中央、国务院把保障和改善民生放在更加突出位置，兜住兜牢民生底线，不断增进民生福祉。一年来，我国继续上调基本养老金。今年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金制度的建立。11月25日，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施。退休人员基本养老金再上调4%，困难群众救助补助资金和居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准均得以提高。我国就业、物价形势保持总体稳定，前11月全国城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务，脱贫劳动力务工规模超过3200万人，实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 06 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经