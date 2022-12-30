人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。

从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。

从增长速度看，受国内外防疫产品需求旺盛等因素影响，医药医疗产业增速持续加快，增长40.9%，比上年提高30.8个百分点，增长最快；其次为信息通信技术制造业，增速为18.1%。另外，环保产业和新材料制造业也实现较快增长，增速分别为17.5%和17.1%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经