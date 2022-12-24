王仁宏 王秀芳 宽容 胡虹 陈浩 周坤 周恬 张隽

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。

今年以来，面对“三重压力”叠加超预期因素冲击，各地充分发挥投资拉动作用，积极推进实施一项项强基础、惠民生、利长远的重大工程项目。

临近年底，全国各地重点工程项目进入年度收官关键阶段，项目实施各方开足马力、全面冲刺，为我国经济企稳回升奠定更坚实的基础。

立足长远，夯实高质量发展基础

金沙江畔，群山起伏，碧波粼粼。坐落其中的白鹤滩水电站库区仿佛“白鹤”展翅般翱翔于峡谷之间，与自然景色交相辉映，生机盎然。

12月20日，世界技术难度最高、单机容量最大、装机规模第二大水电站——白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，这标志着我国在长江上建成世界最大“清洁能源走廊”。

再过不久，长江与淮河将在大项工程的连接下正式结缘，实现贯通。我国目前在建的最大水利工程——引江济淮工程主体工程即将实现试通水试通航。

引江济淮工程的输水线路沟通长江和淮河两大水系，是安徽省基础设施建设“一号工程”，一期工程总投资949.15亿元，输水线路总长723公里，供水范围涵盖安徽、河南两省14市55个县(市、区)。

据安徽省引江济淮公司肥西建管处副处长宋诚介绍，引江济淮工程集供水、航运、生态综合效益于一身，将形成平行于京杭大运河的第二条江淮运河通道。

12月15日，引江济淮工程跨径最大的矮塔斜拉桥—兴业大道桥顺利合龙。据悉，桥梁工程是引江济淮工程的重要组成部分，全线分布着大大小小130座铁路、公路、市政等各种类型的桥梁。受访者供图

今年以来，一系列服务国家重大战略的重大工程加速推进，在保障国家水安全、能源安全、生态环保等方面打下坚实基础，发挥重要作用。

大藤峡水利枢纽、滇中引水、引江补汉等水利工程有序推进，水利建设完成投资首次迈上1万亿元台阶；白鹤滩至浙江特高压直流输电工程于11月中旬全线贯通，沿着这条能源大动脉，清洁电能输送至千家万户；总投资超过4000亿元的“东数西算”工程全面启动，一个个数据中心项目在贵州、甘肃、宁夏等地加快落地，算力集聚效应初步显现……

众多工程稳步推进背后，是今年以来我国稳投资力度的持续加大。最新数据显示，1—11月份，基础设施投资同比增长8.9%，增速比1—10月份加快0.2个百分点，连续七个月回升。

国家发展改革委新闻发言人表示，基础设施投资、制造业投资有力支撑了固定资产投资平稳增长，前三季度资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，对稳经济、调结构、补短板发挥了重要作用。

惠及当下，服务人民美好生活

初冬时分，寒意渐起，武汉市新洲区的工地上却是一派热火朝天的景象。吊机来回运转，卡车运输繁忙。湖北第40座、截至目前该省投资规模最大的长江大桥一一双柳长江大桥传来佳音，大桥北锚碇首幅地连墙顺利开槽，标志着大桥北锚碇主体工程正式开工。

新港高速公路双柳长江大桥及接线工程施工现场。受访者供图

据湖北交投双柳长江大桥有限公司副总经理蒋云帆介绍，该工程是国家高速公路网武汉都市圈环线重要组成部分，是国家发改委发布的《长江干线过江通道布局规划》中近期重点建设的过江通道。“建成后，将进一步优化武汉都市圈环线高速公路路网结构，增强过江通道供给能力，有效推动武汉都市圈一体化进程，促进城市群、城市间的快速连通，为沿线区域经济社会发展提供重要支撑。”

道路通，产业兴。今年来，交通领域重大项目扎实推进，老百姓家门口道路越发通畅，不断缩短天南海北的通勤时间，为促进各地经济发展带来更多助力。不仅如此，有关公共安全、生态环保、民生保障等领域的民生项目持续加力，不断满足人民对美好生活的需要。

俯瞰蓄水中的夹岩水利枢纽及黔西北供水工程。 受访者供图

在贵州省毕节市七星关区田坝镇潘家岩脚处，一座蓄水量超8.5亿立方米的超级“大水缸”耸立在群山之间，这是贵州有史以来规模最大的水利枢纽工程——夹岩水利枢纽及黔西北供水工程。

“目前，夹岩工程坝后电站首台机组已实现并网发电，工程开始由建设向运营阶段转变。”贵州水投夹岩公司党支部书记、经理谭其志介绍，总投资186.49亿元的夹岩工程，是以供水和灌溉为主，兼顾发电的综合性水利枢纽工程，供水范围覆盖毕节、遵义两市的267万人，保障灌溉面积90.03万亩。

统一规划停车位，开辟多功能公共空间，推进社区适老化、适儿化改造……12月9日，天津滨海新区83个老旧小区改造项目完工。旧貌焕新颜，65000多户居民的幸福感在家门口便得到明显提升。

据统计，今年1至10月，全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户。“十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，将有越来越多人群享受到老旧小区改造这一民生福利。

政策护航，助力经济稳增长

12月11日上午，在重庆市开州区成都至达州至万州高速铁路（以下简称成达万高铁）重庆段南河大桥施工现场，打桩机打下第一根桩，标志着成达万高铁重庆段全面开工建设。

成达万高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，线路建成后，将形成成都直达中原和京津冀地区的便捷客运通道，极大便利沿线人民群众出行。

同样在这一天，西部(重庆)科学城新能源智能网联汽车及智慧交通科技创新基地项目一期工程正式开工建设。该项目投资规模达10亿元，将打造新能源、智能网联汽车相关技术研究及标准制定等一体化综合创新服务平台，助推重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群。

重庆市各项重点工程现场的火热场面，正是各地年底重点项目冲刺收官的集中缩影。进入第四季度，从中央到地方，围绕稳投资的举措密集落地，持续加大稳投资力度，带动扩大有效投资，助力巩固经济回升向好趋势。

11月，各部委围绕稳投资密集出台相关举措，助力推动重大项目加快建设。国家发展改革委督促指导地方加快推动项目开工建设；财政部提前下达国家重大水利工程建设基金70亿元；中国人民银行提出对重大项目超3.5万亿元授信额度加大落实力度。

安徽省巢湖环湖防洪治理工程，是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一。工程总投资约18.6亿元，建成以来，有效提高巢湖堤防防洪抗灾能力，抑制巢湖湖岸的崩塌，确保防洪保护区内生态安全、改善环湖生态环境。受访者供图

11月16日，陕西举行设备更新改造贴息贷款和扩大制造业中长期贷款项目集中签约仪式暨工作推进会，20家银行业金融机构和32个项目单位进行集中签约，总签约授信额度达130亿元。

第四季度，广州全市共开工、竣工、签约重大项目454个，涉及国际综合交通枢纽、现代化产业体系、社会民生、“老城市新活力”城市更新等多个领域，总投资超7700亿元。

重大工程建设是促投资稳增长的“牛鼻子”。通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资，是扩大内需的重要路径。随着重大项目建设的全面加速，中国经济回稳向好态势必将持续巩固。

“冲刺2022”系列报道

之一：铆足劲加油干 复工复产夺工时

之二：找客户抢商机 力争外贸好成绩

之三：疏堵点接断点 加速畅联交通网

(责编：王仁宏、吕骞)

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