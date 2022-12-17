人民网记者 申佳平 杨曦 罗知之 赵竹青

顶住压力挑战，历经多重考验，今年以来我国经济迎难而上，持续巩固恢复，成绩殊为不易，值得倍加珍惜。

走过2022年，开启2023年。日前召开的中央经济工作会议再次强调“稳字当头、稳中求进”的总基调。

爬坡过坎有底气、行稳致远有信心。多位经济专家表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。着眼长远，在全球经济深陷衰退的背景下，我国经济恢复的基础尚不牢固，要用好用足政策工具箱，发挥各类政策合力，有效应对风险挑战，护航中国经济大船乘风破浪向前。

做好“三稳”工作 财政、货币双发力

当前我国宏观经济形势如何？会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。

面对国内外复杂严峻形势，会议再次把“稳“字放在了首要突出的位置。

会议强调，做好明年经济工作，要“坚持稳中求进工作总基调”，特别提出要“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”“推动经济运行整体好转”“实现质的有效提升和量的合理增长”。

“在国内外各种不确定性持续存在的背景中，‘稳’就显得特别重要。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇指出，各具体政策不是单兵作战，要形成合力。这就要求包括宏观政策在内的各项工作聚焦高质量发展，共促高质量发展。

“会议把促进高校毕业生的就业放在民生的第一位，足见重视程度。”中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织（IMF）原副总裁朱民指出，经济走向高质量发展，高质量人力变得尤为重要。需要从学校、企业、政府、激励机制等多方面发力，帮助应届毕业生就业。

会议指出，“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”。对此，多位专家表示，财政、货币政策“加力提效+精准有力”的措辞组合较以往更显积极。其中，“加力”意味着，明年在财政、金融、产业以及科技人才、社会保障等方面都将加大宏观政策调控力度，确保实现稳增长、稳就业、稳物价。

中央财经大学教授温来成表示，会议提出“保障财政可持续和地方政府债务风险可控”，意味着要统筹发展与安全，要防范政府债务风险，特别是地方政府债务风险。

对于稳健的货币政策如何“精准有力”？民生银行首席经济学家温彬认为，“精准”主要体现在“加大对小微企业、科技创新、绿色发展”等领域的支持；招联金融首席研究员董希淼表示，“有力”，是指为金融机构提供长期稳定的低成本资金，继续向市场发出稳增长、扩内需的明确信号。

兼顾内外发展 市场吃下“定心丸”

“着力扩大国内需求”“加快建设现代化产业体系”“更大力度吸引和利用外资”“有效防范化解重大经济金融风险”……中央经济工作会议从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张作出部署。

由投资和消费构成的内需，是经济增长“主引擎”。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出最终消费是经济增长的持久动力。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示，“把扩大消费摆在优先位置，有利于打造富有韧性和弹性的经济体系。”

植信投资研究院高级研究员罗奂劼认为，多渠道增加居民收入，对于重新提升预期，缓解消费后顾之忧有较大推动作用。综合来看，房地产相关消费和汽车消费等将会成为拉动明年消费的重要抓手。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，会议对于房地产行业的论述表明，2023年政策面将重点引导行业尽快软着陆。预计除了有效落实以“三支箭”为代表的金融支持政策外，后期政策“工具箱”还有较大空间。

值得注意的是，会议再次重申，切实落实“两个毫不动摇”，强调“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。

“这些表述有力回应了外界和舆论关切，有利于稳定和改善社会心理预期，提振市场发展信心，将对恢复和焕发民营经济和民间投资活力起到积极作用。”国研新经济研究院创始院长朱克力称。

同时，会议把“加快建设现代化产业体系”作为未来一个时期工作的重点任务之一。多位专家表示，这体现了坚持把发展经济的着力点放在实体经济的战略导向，也聚焦了当前产业高质量发展需要着力解决的重点任务。

在吸引和利用外资方面，会议强调“要推进高水平对外开放”“要扩大市场准入”“要落实好外资企业国民待遇”等。

“外资具有联通国内国际的独特优势。大力度吸引和利用外资，既有条件又有必要。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云指出，会议提出的两个亮点值得关注。一是要“积极”推动加入高标准经贸协定，二是“主动”对照国际经贸规则，深化国内相关领域改革。

“这意味着明年我国将着力于创造制度开放红利，打造有利于推动高水平开放的制度体系，力争形成开放经济发展新优势，为建设开放型世界经济作出更大贡献。”高凌云说。

政策效应显现 展现新气象新作为

全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元；全年6400亿元中央预算内投资全部下达完毕，项目开工率达近5年最高水平；已发行专项债券的项目开工率达95%；新能源车销量突破600万辆；16条金融举措促进房地产市场平稳健康发展……今年以来，我国先后出台实施了一系列扩大有效需求，促进结构优化的政策措施。

“总的来看，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，就业物价基本平稳，经济回稳向好的趋势没有改变。”国家发展改革委新闻发言人在近日举行的新闻发布会上总结说。

《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》指出，2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。

驰而不息，势之所趋。中央经济工作会议强调，要准确把握明年经济工作部署要求，敢担当，善作为，察实情，创造性抓好贯彻落实，努力实现明年经济发展主要预期目标，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀表示，已推出的措施下一步该延续的延续，该优化的优化，政策效应将在明年持续显现。明年还要根据实际需要陆续出台一些新政策、新措施。存量政策、增量政策同向发力，将积极促进经济恢复发展。

“面对艰巨繁重的国内改革发展任务和风雨如晦的外部环境，我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”韩文秀说。

(责编：申佳平、吕骞)

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