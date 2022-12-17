人民网北京12月17日电 12月17日，由中国国际经济交流中心主办的“2022－2023中国经济年会”在北京以线上线下相结合方式召开。本届年会主题为“认真学习贯彻中央经济工作会议精神，推动我国经济运行整体好转”。与会嘉宾围绕主题，就“深入学习贯彻中央经济工作会议精神，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”“着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”“实施积极的财政政策，有力促进经济运行整体好转”“实施稳健的货币政策，防范化解重大经济金融风险”“推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”“建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平”等议题展开深入研讨。中国国际经济交流中心常务副理事长、执行局主任张晓强主持会议。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣出席会议并发言。党中央国务院有关部门领导、专家学者、企业家和智库代表200多人参会。

与会嘉宾表示，今年是党和国家历史上极为重要的一年。我们胜利召开党的二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

与会嘉宾指出，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。

会议强调，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，加强党中央对金融工作集中统一领导，有效防范化解重大经济金融风险、地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

会上，来自中央财经委员会办公室、全国政协经济委员会、财政部、中国人民银行、国务院发展研究中心等单位的领导、专家就中央经济工作会议精神做了介绍和解读。

(责编：赵竹青、吕骞)

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