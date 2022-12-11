黄盛

前不久，在湖南省花垣县双龙镇十八洞村，一群金融青年围坐在一起，学习党的二十大精神、交流金融支农惠农的心得体会。“乡村振兴金融先行，我们要深入落实好党的二十大精神，始终心怀‘国之大者’，坚持金融工作的政治性、人民性。”与他们一起学习探讨的交通银行党委委员、副行长殷久勇如是说。

如今，不仅是交通银行，金融行业正在全面深入学习贯彻党的二十大精神。从一线网点到田间地头、从基层工作人员到金融机构高管，金融行业正在深入学习、贯彻落实党中央作出的重大决策部署，探索中国特色金融发展的路径，涵养经济社会“雨林生态”。

金融机构多种形式学习

学以致用与工作实际相结合

“青年强，则国强。我要主动响应国家号召，立足本职，恪尽职守，以更高的标准来要求自己。通过发挥劳模工作室的示范作用，把自己的技能经验、心得感悟带给更多的青年员工。”近期，党的二十大代表冯灵芝在工商银行浙江分行学习宣传贯彻党的二十大精神专题报告时说，党的事业需要每个党员来奋斗，社会经济的繁荣需要每一个金融从业者的助力。

冯灵芝围绕学习宣传贯彻党的二十大精神进行报告。受访者供图

在党的二十大胜利闭幕后，金融行业把学习宣讲会设到了基层，把精神落实搬到了一线。

建设银行推动党的二十大精神进机关、进网点，有步骤、分层次、全覆盖地传导到基层。建行西藏区分行举办宣讲报告会，要求抓好学习教育、培训辅导、宣传宣讲等各项工作，切实推动党的二十大精神在分行落地生根、见行见效；建行山东省分行把党的二十大精神纳入“三会一课”、主题党日、党委中心组学习、1+2+X学习的重点内容，推进“三必学 三必讲”学习教育，通过集中轮训、交流研讨、联学联建等方式深入学习。

大力支持实体经济

助推经济社会高质量发展

除沙、清洗、破碎、磋磨、提取、脱水、包装……云南云淀淀粉有限公司的厂房内，只要半个多小时，一个个马铃薯就变成了一袋袋的淀粉。厂房外，一辆辆满载马铃薯的大货车在乡间道路上排起了长龙正在等待卸货。

“又是一年收薯忙，有金融机构的帮忙，我这悬着的心算是放下来了。”该公司负责人林英辉说，由于下游需求收缩及物流受阻等原因，公司存货积压占用了大量流动资金，时值薯类上市收购旺季，紧缺的资金让他心急如焚。正在这时，建行曲靖分行的客户经理找上门来，推荐他申请为“专精特新”企业量身打造的新产品，500万元的贷款没用多久就到账了。

金融与实体经济共生共荣。不仅马铃薯产业在金融活水的浸润下饱有活力，像“歪苹果”“宣威火腿”“沾益辣子鸡”等，一个个地方特色产业的背后都离不开金融赋能的助力。

金融机构工作人员深入农户了解实地情况。 受访者供图

党的二十大报告指出，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

多位金融业人士表示：“我们是社会主义市场经济体制，任何时候都要注重市场经济体制前面的定语，积极探索中国特色的金融发展路径。要加大对实体经济支持力度，聚焦高质量发展的重点领域和薄弱环节，为全面建成社会主义现代化强国贡献金融力量。”

坚守金融工作的人民性

服务人民对美好生活向往

11月25日，在人社部、财政部、国家税务总局共同发布《关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知》，明确个人养老金制度在北京、重庆、成都等36个先行城市和地区启动实施后，重庆渝北区的陈女士通过中国人寿寿险App，刷出了该公司在重庆的第一单个人养老金产品保单。

“我开户后可以自主选择符合自身需求的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等个人养老金产品。”陈女士说，通过投保的养老保险产品，自己在退休时每月领取的养老金是对个人养老的多元规划。

金融服务人员为老年客户讲解智慧柜员机的使用方法。受访者供图

党的二十大报告指出，要“深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题”“实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题”“增进民生福祉，提高人民生活品质”。

多位金融产业人士对此表示，作为一头连着实体经济，一头连着民生保供的行业，既要提高金融服务的适应性、竞争力、普惠性，也要着力解决好人民群众急难愁盼的问题，让广大人民群众在日常生活中感受到金融的“温度”。

新征程呼唤新担当，新使命激励新作为。多位金融行业人士表述，以党的二十大精神为指引，金融业要强化服务功能，找准金融服务的重点，以服务实体经济、服务人民生活为本，把握好高质量发展的内在要求，准确认识中国式现代化的本质，推动金融业赋能新时代、服务新征程。

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(责编：孙红丽、高雷)

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