本报石家庄12月4日电 （记者张志锋）河北省高效统筹疫情防控和经济社会发展，保物资、保供热、保复产。河北各地和有关部门千方百计满足群众的基本生活需求，统筹做好供热、供水、供电等；同时保障经济运行，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

市场货足价稳。本轮疫情发生以来，石家庄市启动生活必需品应急保供机制，日常生活物资供应充足、价格稳定。11月30日上午，石家庄市桥西蔬菜中心批发市场按时对经营场所全面消毒，蔬菜区、果品区各类商品摆放整齐，大宗交易有序进行。“近期石家庄市保供企业对米、面、油等生活必需品，均按平时日销量的5倍加大货源组织和商品库存。仅桥西蔬菜中心批发市场和西仰陵农贸批发市场，每日果蔬上市量累计达到4000吨，足以保障群众日常需求。”石家庄市商务局党组书记、局长王晓辉说。为保障物资配送正常，石家庄市加强末端配送队伍，组织物业员工、志愿者等及时将商品送达居民。

“菜篮子”品种齐全。11月29日，在保定市保百购物家园，各种水果蔬菜和米、面、油等供应充足。保定市市场监督管理局执法人员正对商品进行检查，“严把价格关、质量关、供应关，让群众买得放心，用得安心。”市场监管局价格监督检查处处长王健说。

“菜园子”保障有力。11月30日一大早，在廊坊市固安县牛驼镇顺斋瓜菜种植专业合作社，员工测体温后有序进入蔬菜种植大棚采收。“我们新建联动温室200亩，主要种各类叶菜，一年能产五六茬。”合作社负责人张新伟说，目前合作社联动周边1万余户农户，平均每天外运500余吨新鲜蔬菜，供应廊坊等地。

物资保障到户。“大家还缺什么，在微信群留言就行。”11月30日天刚蒙蒙亮，保定市唐县坛下屯村包村干部贾明给乡亲们留言后，喊上村里的网格员，入户为村民送生活物资。邢台市信都区东羊卧村召集青年志愿者组建保供队伍，村党支部委员杨书民说：“乡亲们需要什么就在微信群‘下单’，村里安排专人配送上门。”邢台市宁晋县赵中村“两委”干部和企业家组成防疫志愿服务队，购买1000多份生活和防疫物资，保障村民生活。

为有序恢复正常生产生活，河北多地从源头充分保障供水、供气和供热。

石家庄做好重点企业和重点区域保障，市供热事务中心、市燃气中心和市水务集团指挥调度、一线工作人员全员在岗，紧盯疫情防控重点区域、重点用气单位等，全力做好保供。近日邢台市宁晋县印发加快推动全面复工复产的通知，政府工作人员在企业现场办公，帮助企业做好员工返岗、人员分类管理、生活环境消毒等工作。

天寒地冻保供热，为居民送去贴心“暖宝”。河北本轮疫情恰逢寒潮降温，秦皇岛华润燃气有限公司维修工周蔓伟最近没好好歇过。北戴河新区一居民家的壁挂炉不制热，家中有脑血栓病人，周蔓伟闻讯第一时间赶去维修。公司暂缺配件，他把自家用的先给用户装上。北戴河新区分公司接线员隋勇，近期每天接听电话超200个，“我们把电话线变成‘暖心桥’，与63万用户心连心。”邢台市、县（区）两级成立“访民问暖”工作小组，深入居民小区、养老院、福利院和学校等，开展走访入户、电话问暖活动，及时回应群众关切、解决供热问题。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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