人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

神舟十五号乘组首次公开亮相 三名航天员简历公布

2022年11月28日11:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。

航天员费俊龙。中国载人航天工程办公室供图

费俊龙同志简历

费俊龙，男，汉族，籍贯江苏昆山，中共党员，硕士学位。1965年5月出生，1982年6月入伍，1985年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某飞行学院飞行技术检查员,被评为空军特级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员，曾任中国人民解放军航天员大队大队长、载人航天工程航天员系统副总指挥。2005年10月，执行神舟六号载人飞行任务并担任指令长，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发“航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组并担任指令长。

航天员邓清明。中国载人航天工程办公室供图

邓清明同志简历

邓清明，男，汉族，籍贯江西宜黄，中共党员，硕士学位。1966年3月出生，1984年6月入伍，1988年10月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

航天员张陆。中国载人航天工程办公室供图

张陆同志简历

张陆，男，汉族，籍贯湖南汉寿，中共党员，硕士学位。1976年11月出生，1996年8月入伍，1999年4月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军某训练基地某团司令部空战射击主任，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号乘组首次公开亮相 三名航天员简历公布
　　人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。…
转播：神舟十五号乘组与中外媒体记者集体见面
　　人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部