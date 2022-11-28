人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。北京时间2022年11月28日11时，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。

航天员费俊龙。中国载人航天工程办公室供图

费俊龙同志简历

费俊龙，男，汉族，籍贯江苏昆山，中共党员，硕士学位。1965年5月出生，1982年6月入伍，1985年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某飞行学院飞行技术检查员,被评为空军特级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员，曾任中国人民解放军航天员大队大队长、载人航天工程航天员系统副总指挥。2005年10月，执行神舟六号载人飞行任务并担任指令长，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发“航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组并担任指令长。

航天员邓清明。中国载人航天工程办公室供图

邓清明同志简历

邓清明，男，汉族，籍贯江西宜黄，中共党员，硕士学位。1966年3月出生，1984年6月入伍，1988年10月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

航天员张陆。中国载人航天工程办公室供图

张陆同志简历

张陆，男，汉族，籍贯湖南汉寿，中共党员，硕士学位。1976年11月出生，1996年8月入伍，1999年4月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军某训练基地某团司令部空战射击主任，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、吕骞)

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