人民网厦门11月25日电 （记者赵竹青、张克非）11月25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举办。我国首飞航天员、航天英雄、中国载人航天工程副总设计师杨利伟以“飞天圆梦”为主题，向同学们开讲了一场航天思政大课。他表示，神舟十五号飞船即将发射，空间站“六人行”将成为我国载人航天发展史上又一重要历史时刻，“中国空间站时代的脚步正越来越近了。”

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