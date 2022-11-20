罗国芳

当地时间18日，在法国巴黎闭幕的第27届国际计量大会上，与会代表通过一项决议，决定最迟不晚于2035年不再引入闰秒。闰秒是什么？将何去何从？

什么是闰秒

为确定时间，世界上有两种常用的时间计量系统：基于地球自转的世界时（UT）和基于原子振荡周期的国际原子时（TAI）。由于两种测量方法不同，随着时间推移，两个计时系统结果会出现差异，因此有了协调世界时的概念。

协调世界时以国际原子时秒长为基础，在时刻上尽量接近世界时。1972年的国际计量大会决定，当国际原子时与世界时的时刻相差达到0.9秒时，协调世界时就增加或减少1秒，以尽量接近世界时，这个修正被称作闰秒。

闰秒实际上是为适应地球自转的脚步而对国际原子时的人为增减。依据国际地球自转服务组织对国际原子时与世界时的监测数据，当两者之差达到0.9秒时，该机构就向全世界发布公告，在下一个6月或12月最后一天的最后一分钟，实施正闰秒或负闰秒。

自1972年协调世界时正式使用至今，全球已经实施了27次正闰秒调整，最近一次的闰秒调整是格林尼治时间2016年12月31日。从协调世界时正式使用以来，地球自转一直处于不断减慢的趋势，因此迄今为止的闰秒都是正闰秒，但相关科研发现，自2020年年中以来，地球自转速率呈现加快趋势，这意味着未来也可能会出现负闰秒。

为何想取消

对闰秒最为敏感的莫过于计算机相关领域。由于闰秒的出现没有固定规律，对应的时间调整无法从一开始就写在计算机程序里。

在万物互联时代，很多领域都依托计算机网络传输信息，实施闰秒也会影响航空、通信、金融及其他需要精准对时的领域。

2012年实施闰秒时，国外不少知名网站出现了临时服务中断。2015年，闰秒再度来临时，工程师们修复了部分2012年出现的问题，但发现了新的问题。2016年亦是如此。

闰秒让互联网企业如鲠在喉。今年7月，美国社交媒体平台脸书的母公司“元”公司两名工程师在公司微博发文称：“（闰秒）是一种弊大于利的冒险做法，我们认为现在是时候引入新技术来取代它了。”谷歌、微软和亚马逊等科技公司纷纷表示赞同。

将何去何从

闰秒是目前把世界时和国际原子时联系起来的手段。由于世界时是基于地球自转确定的，又称天文时或太阳时。没有闰秒意味着人们使用的时间与地球自转、太阳位置不关联，时间和天文学呈现割裂状态。

第27届国际计量大会决议要求多机构协商，提出一个可以将协调世界时持续至少百年的新方案并制定实施计划，纳入下一届大会的决议草案中。

据美国国家标准与技术研究所网站介绍，有人提议实施幅度更大的校正，如闰时，其发生的频率要会比闰秒低得多；也有人建议停止校正，同时公布世界时和国际原子时之间不断增长的时刻差。

据悉，2023年世界无线电通信大会将进一步讨论闰秒的未来。

(责编：王震、陈键)

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