人民网记者 余璐

湿地是什么？它是广阔无垠的海岸滩涂，是缓急奔流的江河，是星罗棋布的湖泊，是水草繁茂的沼泽……湿地还是近在身边的水稻田、库塘、亲水公园，更是万千水生动植物、两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地和生命家园。湿地有涵养水源、净化水质、调节气候、维护生物多样性等多种生态功能，被誉为“地球之肾”和“物种基因库”。

从渤海之滨的黄河三角洲到高原群山间的青海湖，从北温带湖沼苇草遍布的黑龙江扎龙到热带红树林茂密的海南东寨港……中国湿地分布广、面积大、类型丰富、物种多样，湿地面积约5635万公顷。

今年是中国加入《湿地公约》30周年。30年来，中国全面推进湿地保护修复，促进了人与自然和谐共生，以全球4%的湿地，满足了世界五分之一人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求。

新时代十年，我国大力推进生态文明建设，加强湿地保护修复，湿地生态状况持续改善，生物多样性日益丰富。全国已指定64处国际重要湿地、29处国家重要湿地，建立600多处湿地自然保护区、1600多处湿地公园，为全球湿地保护作出了重要贡献。

在《湿地公约》第十四届缔约方大会（COP14）召开期间，人民网记者邀您共赴一场湿地之约，感受自然之美、生态之美。

策划：余璐

制图：赵文璇（实习生）

(责编：郭思邈、高雷)

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